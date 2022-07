A un mes de su muerte, Anna Ferro muestra último proyecto de Fernando del Solar

Ciudad de México.- El pasado 30 de junio el mundo del espectáculo se sorprendió con el anuncio de la muerte del conductor Fernando del Solar, quien tras varios años de lidiar con el cáncer, falleció a causa de una neumonía, misma por la cual su viuda, Anna Ferro, aseguró se agravó por el daño en los pulmones del conductor de Venga la Alegría había sufrido tras varios años de quimioterapia; no obstante, pese al mal trago que este deceso ha representado, ante los medios de comunicación se presentó su último proyecto e incluso, se revelaron cuáles fueron sus últimas palabras.

En entrevista para una reconocida revista, la viuda del conductor de origen argentino reveló cuáles fueron sus últimas palabras, lo cual ha conmocionado a la audiencia pues a pesar de haber estado lidiando con la depresión que la muerte de su padre le había generado, el conductor había mostrado mucho entusiasmo, lo cual fue característico de él y hasta ahora, es la manera en que se le recuerda.

"Nunca dejó de luchar. Al final, me dijo: 'Quiero seguir, pero estoy cansado'. Yo digo que su cuerpo se le quedó chico… y se transformó en luz", manifestó.

Instagram @fernandodelsolar

Según lo ha argumentado Anna Ferro, uno de los conflictos que más lo preocupaban era el aspecto económico, pues insistió en que él no estaba de acuerdo con tener a los hijos que engendró al lado de la conductora Ingrid Coronado en una escuela de colegiatura tan alta, por lo que una vez que su padre perdió la vida, ella fue quien lo apoyó a juntar los documentos necesarios para con ello, tener un buen resultado en el examen socioeconómico que les practicaron.

"Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad", manifestó.