Adiós 'VLA': Tras 10 años en TV Azteca y 'veto' de 'Hoy', actriz debuta en Televisa con protagónico

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien protagonizó telenovelas de TV Azteca y renunció a su contrato de exclusividad en el Ajusco, es vista en Televisa preparándose para su nuevo melodrama luego de haber sido humillada por las conductoras del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Se trata de Bárbara de Regil, quien estuvo durante 10 años en las filas de TV Azteca pero luego dejó la empresa y estuvo en Telemundo, donde fracasó su último proyecto Parientes a la fuerza.

Como se recordará, luego de haber sido vista en Televisa por primera vez el año pasado, hace unos meses el canal de YouTube de Chacaleo aseguró que TV Azteca y la empresa de San Ángel le habían impuesto a Bárbara una especie de veto por sus 'fracasos'. En el Ajusco por la traición con la competencia y en Televisa por el fracaso que tuvo en Parientes a la fuerza, sin embargo, esto no fue confirmado y Bárbara estuvo en Venga la Alegría hace unos meses.

Bárbara, quien ha desatado polémica en redes sociales por sus comentarios, protagonizó Bajo el alma y Rosario Tijeras en el Ajusco, pero al visitar Televisa, las conductoras titulares del matutino Hoy se burlaron de su presencia en la empresa. Tras hacer bromas sobre la proteína que vende, terminaron rechazando la idea de que firmara con Televisa, por lo que se rumora que habrían ordenado a la producción vetarla. Esto, no obstante, ya fue desmentido, pues Bárbara ya estaría lista para protagonizar en al empresa.

Sí, pues todo apunta a que Bárbara protagonizará la nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro, la cual hasta el momento se conoce como Cabo y que sería un remake de Tú o nadie, protagonizada por Lucía Méndez, Salvador Pineda y Andrés García en . Las locaciones, según informó Pepillo Origel hace unas semanas, serían en Los Cabos, Baja California Sur. Matías Novoa, quien actualmente aparece en La Herencia, sería el protagonista y Eva Cedeño la villana.

Aunque esto no se ha confirmado, la actriz ya apareció en las instalaciones de Televisa haciéndose diseño de imagen y pruebas de maquillaje y peinado para el que sería su debut de protagonista en la televisora de Las Estrellas. La cuenta de Instagram @noveleandomex fue la encargada de publicar las imágenes de la actriz de 35 años con el que sería su nuevo 'look'. Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, las grabaciones empezarían a la brevedad.

