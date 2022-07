En silla de ruedas y divorciada: Tras 7 años retirada y cirugías, actriz de novelas llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien desapareció del medio artístico hace 7 años en medio de mucho misterio, reaparece en redes sociales de Televisa y causa furor entre internautas. Se trata de Mariagna Prats, quien empezó su carrera artística en los años 80, sin embargo, tras dos divorcios y severos problemas de salud que la llevaron al hospital, se ha mantenido alejada de los melodramas.

La actriz mexicana de 64 años destacó en telenovelas de Televisa como Rosa Salvaje, Mi pequeña traviesa, Camila, Alma rebelde, Primer amor... a mil x hora, ¡Amigos x siempre!, Carita de Ángel, Niña amada mía y Corazones al límite, sin embargo, al terminar esta última en el 2004 se alejó del medio artístico, ya sostuvo un romance con quien se convirtió en su segundo esposo, el actual secretario de Relaciones Exteriores (entonces jefe de Gobierno de la CDMX) Marcelo Ebrard.

Mariagna Prats triunfó en las telenovelas

Como se recordará, Mariagna se casó en los 80's con el actor Rodolfo de Anda, con quien tuvo a su única hija, Christiane de Anda Prats. En 1988 se separó y en 2006 se casó con el político, por lo que se convirtió en primera dama de la CDMX ese mismo año. Un año después, según varios portales, la actriz fue señalada por presuntamente presentarse ebria en un evento público. Tras el mediático escándalo, permaneció alejada del ojo público hasta que en 2009 hizo algunas apariciones junto a su esposo.

Tras un tiempo de especulaciones de que estaban separados, finalmente quedó confirmado que el matrimonió fracasó y en 2011 anunciaron su divorcio, aunque en medio de profundo hermetismo. Por otro lado, según declaró Ebrard, esto ocurrió por su "falta de tiempo" y sus actividades políticas. Tras 11 años de ausencia de la pantalla chica, y ahora fuera del mundo de la política, Prats volvió a Televisa en 2014 para hacer Muchacha Italiana viene a casarse.

Mariagna Prats y Marcelo Ebrard

Tras finalizar en el 2015, ya no se le volvió a ver a la actriz en otra producción, quien además de la actuación también se había dedicado a la pintura, escultura y escritura. De Mariagna se supo muy poco en ese año, por lo que empezaron a surgir rumores de que tenía problemas de alcoholismo. En 2020, el portal TVNotas reportó que la actriz de 64 años presuntamente se había hecho dependiente a la morfina por los intensos dolores que padecía en la espalda.

Además sostuvieron que necesitaba un bastón para caminar e incluso una silla de ruedas por la gravedad de las lesiones. También indicaron que Mariagna, quien vivía sola en ese momento, sufrió una caída en casa y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, sin embargo, reportaron que aunque estuvo semanas ahí, nadie en su familia la había recogido y habría sido su chofer quien la llevó de vuelta a su casa en Cuernavaca, Morelos.

La fuente le indicó a la revista que presuntamente la hija de la actriz era la única que la fue a ver al hospital y que Ebrard, pese a que no estaban juntos desde hace tiempo, presuntamente la apoyaba a cubrir gastos médicos. El panorama pintaba tan oscuro que hasta indicaron que supuestamente luchaba contra el alcoholismo y que había tenido que practicarse más de 14 cirugías, por lo que algunos terapeutas temían que presuntamente no pudiera recuperarse.

Su hija se preocupa mucho por ella, es la única que va a verla al hospital. Sé que cuando la den de alta la llevará a una clínica de rehabilitación porque además tiene una adicción al alcohol", publicó TVNotas.

Mariagna Prats, Sebastián Ligarde y Ana Layevska

Aunque sus supuestos vicios y esta información no fueron confirmados, ya que la actriz no ha vuelto a aparecer en público, se desconoce cómo esté de salud, pues se mantiene retirada de la farándula. Prats no tiene redes sociales y aunque en 2020 circulaba su última fotografía en publicada por su hija, la cuenta fue desactivada. Sin embargo, esta semana reapareció en Televisa aunque no en un proyecto nuevo, sino en las redes sociales del Canal TlNovelas, donde recordaron su papel en Niña amada mía en el 2003.

En la imagen aparece Mariagna, quien se interpretó a sí misma, con el actor mexicano Oscar Traven, quien dio vida a 'Oscar Alvarado'. La telenovela fue retransmitida hace algunos meses por el canal de Televisa, lo que despertó nostalgia entre los fanáticos. Incluso en la publicación en Instagram, usuarios preguntaron en los comentarios dónde estará actualmente la actriz, pues quisieran que volviera a la actuación. "¿Qué habrá sido de Mariagna Prats?", "Me gustaba mucho esa actriz", "me encantaba esa novela", escribieron.

Instagram @tlnovelas_tv

