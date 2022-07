Llanto en Televisa: Tras aparecer en 'Vecinos', hermana de Octavio Ocaña hace esta confesión

Ciudad de México.- El pasado 29 de octubre, hubo llanto en Televisa, después de que el actor de Vecinos, Octavio Ocaña, perdiera la vida durante una persecución policíaca en la carretera Chamapa-Izcalli, en el Estado de México. Después de 8 meses de estos lamentables hechos, aún no ha quedado del todo claro qué fue lo que ocurrió aquella tarde de viernes con el histrión; sin embargo, la Fiscalía de dicha entidad informó inmediatamente que fue el propio actor quien se quitó la vida accidentalmente con un arma que llevaba en la guantera, hecho que ha sido recibido con incredulidad por la familia del intérprete de 'Benito Rivers'.

A varios meses de estos hechos, las hermanas del histrión, Bertha y Ana Leticia Ocaña fueron como invitadas a la temporada número 13 del programa de comedia, Vecinos, y prácticamente, al día siguiente, es decir el lunes 4 de julio, Bertha compartió un mensaje en el que confesó que aún se preguntaba por qué le habían quitado a su hermano, de apenas 22 años, la oportunidad de vivir su vida y de realizar todos los sueños que tenía por delante.

Mi hermano brillaba en cada proyecto del que era parte no solo aportaba su gran talento sino que dejaba una huella enorme, especialmente en cada uno de sus compañeros y los que formaban parte de la producción (...) Hoy pienso más que nunca... ¿Por qué tuvieron que apagarle esa luz que lo hacía brillar tanto? ¿Por qué con tanto camino por recorrer y tantos sueños por cumplir tuvo que irse? Hoy me quedó con estos recuerdos y estos momentos que me hacen seguir adelante y tener presente que mi hermano fue un fregón", declaró la joven