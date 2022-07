Sugey Ábrego alarma a sus seguidores al revelar su duros momentos que viven por el Covid-19

Ciudad de México.- La actriz Sugey Ábrego, dejó preocupados a sus seguidores de Instagram, esto tras compartir una imagen en la que afirma que no la está pasando bien a causa del Covid-19, y es que el pasado fin de semana confirmó que se había contagiado, por lo que muchos se han puesto en alerta con sus nuevas historias, así como publicaciones.

En la publicación la celebridad menciona que dejara todo a manos de las vacunas, además de que estará bajo aislamiento durante los próximos 15 días, al dejarse ver acostada en la cama con un terrible semblante, en el cual no permite que le vean los ojos, por lo que le resulta imposible conocer la condición real en la que se encuentra producto de la enfermedad del momento.

Bueno, dejemos que las vacunas hagan lo suyo y mientras a sudar y a luchar en casa con el Covid-19, me tenía que tocar en esta ola, pues ni hablar a dejar que el cuerpo responda y descansar. Tiempo para reflexionar", escribió.

De momento, se menciona que la última publicación de Ábrego fue al mediodía del domingo 3 de julio, luego de que exhibiera a su perro de nombre 'Loki', quien la acompaña en estos malos momentos, por lo que ha disminuido notablemente su participación en redes sociales, por lo que muchos fans están preocupados sobre su condición actual.

No saben qué días tan oscuros he pasado, pero él no se mueve, como fiel guardián aquí está", escribió la actriz.