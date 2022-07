Tras duro divorcio de 'Zague', captan a Paola Rojas con galán de Televisa ¿en pleno romance?

Ciudad de México.- La famosa conductora Paola Rojas una vez más logró captar la atención de todos los televidentes de Televisa y público en general debido a que hace algunas horas fue captada haciendo lo impensable con un famoso galán de telenovelas de Televisa. Apenas la semana pasada la reconocida periodista confirmó que estaba feliz en una nueva relación amorosa tras haberse divorciado de 'Zague'.

En las redes sociales del programa Hoy exhibieron un par de fotografías en las que la titular del noticiero Al Aire con Paola aparece junto a nadie más y nadie menos que el reconocido actor Mane de la Parra. ¿Los captaron en pleno romance? No, en realidad fueron grabados mientras se echaban tremendo baile al ritmo de salsa en plena pista de un centro nocturno de Cancún, Quintana Roo.

Tanto el protagonista del melodrama Corona de lágrimas como la periodista mexicana de 45 años mostraron lo bien que la estaban pasando juntos mientras realizaban este baile pues incluso hasta se dejaron ver descalzos y bailando como si nadie los observara. Rojas modeló su esbelta figura con un precioso vestido rojo con falda amplia, mientras que Mane llevaba unos jeans y una camisa blanca.

Sin embargo, es importante resaltar que De la Parra no es el nuevo galán de Paola y en realidad ella está dándose una nueva oportunidad con Marcelo Imposti, empresario argentino con quien ya había tenido una relación sentimental en 2019 y años posteriores. Las cámaras del programa Ventaneando y de otros medios la captaron a ella y al arquitecto a punto de salir de viaje y no le quedó más remedio que confirmar que están juntos otra ves.

Por otra parte, en un reciente capítulo de su programa Netas Divinas Paola contó que estuvo perdidamente enamorada del padre de sus hijos, Luis Roberto Alves dos Santos, y que creyó que él sería el hombre con el que pasaría el resto de su vida, por lo cual acabó con el corazón roto tras descubrir su infidelidad. No obstante, resaltó que en la actualidad ya había sanado y había olvidado el trago amargo que la hizo pasar 'Zague'.

Fui muy feliz esos años, pero cuando entonces eso se rompe sí se rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, o sea, yo estoy completa y restaurada, sanó mi corazón, pero mi esencia no se desangra", comentó.