Enfermo y sin trabajo: Tras dejar novelas de Televisa, actor cae en crisis y ruega que lo contraten

Ciudad de México.- Un aclamado primer actor, quien ha trabajado para Televisa desde que se creó la empresa, reapareció en los medios de comunicación e hizo una fuerte súplica a los productores luego de tener casi 3 años sin trabajo en las telenovelas. El famoso estuvo hospitalizado hace unas semanas y en su más reciente entrevista declaró que está atravesando una terrible crisis económica.

Se trata del querido actor Ignacio López Tarso, quien a sus 97 años de edad ruega que lo contraten en alguna producción pues desea reactivarse y también quiere conseguir recursos financieros para mantenerse. El originario de la CDMX ha trabajado en la industria del cine desde la década de los 50's, mientras que su debut en los melodramas ocurrió cuando lo invitaron a participar en Cuatro en la trampa (1961).

Luego se unió a otras novelas como El derecho de nacer (1981-1982), Esmeralda (1997), La casa en la playa (2000), ¡Vivan los niños! (2002-2003), De pocas, pocas pulgas (2003), Mañana es para siempre (2008), entre otras, sin embargo, su última fue Médicos línea de vida en 2019. Hay que recordar que luego de hacer este proyecto llegó la pandemia del Covid-19 y el mundo del entretenimiento se paralizó por meses, además los adultos mayores se tuvieron que cuidar más para no contagiarse.

No obstante, don Ignacio asegura que ya no puede estar ni un solo momento más sin trabajar, pues la actuación es su mayor pasión en la vida. En una entrevista exclusiva que dio al programa matutino Sale el Sol de Imagen TV, el también exdiputado de la capital mexicana señaló que quiere seguir trabajando pues goza de buena salud pese a su avanzada edad: "Estoy sano, afortunadamente. Así pienso llegar hasta dentro de cuatro años, cuando cumpliré 100", resaltó.

Asimismo, subrayó que no hay nada de qué preocuparse por su reciente hospitalización ya que solo se trató de una neumonía de la que salió bien librado y ahora ya está recuperado: "Estoy muy bien afortunadamente, fueron muy pocos días y salí del sanatorio totalmente curado". Posteriormente, López Tarso dijo que le urge volver a trabajar debido a que ya tiene 3 años sin un sueldo base y esto le ha traído problemas a su economía.

A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor", dijo el histrión, quien el pasado domingo apareció en la exitosa serie Vecinos.

No obstante, don Ignacio resaltó que ha podido salir adelante gracias a la exclusividad vitalicia que tiene con Televisa, pero aclaró que esta mensualidad no le alcanza: "No me estoy muriendo de hambre, tengo... Sí tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro".

