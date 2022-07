Luto en 'Ventaneando': Tras salir del clóset y desfigurarse, actor de Televisa se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y productor teatral, quien el año pasado salió del clóset públicamente y hace unos años dejó de hacer telenovelas en Televisa, aparece en Ventaneando de luto tras la muerte de una colega. Se trata de Gabriel Varela, quien acabó 'desfigurado' en la ficción cuando hizo la telenovela Siempre te amaré en el 2000 y dio vida a 'Martín Mendizábal'. Tras retirarse de los melodramas en la pantalla chica y dedicarse más al teatro, el actor reaparece en el programa de Pati Chapoy.

Varela ha tenido una prolífica carrera en teatro, el cual su padre manejó por más de 50 años antes de su fallecimiento, además de que es promotor de una reconocida marca de almohadas y colchones, por lo que ha estado en TV Azteca, Televisa e Imagen Televisión. Varela ha estado en matutinos como Sale el Sol, Programa Hoy y Venga la Alegría, además de emisiones vespertinas de espectáculos De Primera Mano y Ventaneando.

Instagram @varelateatro

El año pasado, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el hijo de la recordada actriz del cine de oro mexicano Gina Romand se declaró gay y confesó que su última pareja falleció a los 33 años de edad luego de que sufriera un infarto: "La última relación que tuve, tuvo una muerte súbita, le dio un infarto al corazón y le dio un infarto fulminante, y murió a los 33 años de edad", confesó Varela, dejando atónitos a todos.

Ahora, reaparece en las pantallas de Ventaneando pues lamentó la muerte de la primera actriz Susana Dosamantes, quien falleció este sábado pasado por complicaciones de cáncer de páncreas. En el especial y homenaje que le hicieron a la madre de Paulina Rubio, Varela se enlazó y platicó de las giras teatrales que hizo con Susana como 'Las hijas de su madre', la más reciente. Tras saludar a todos en el foro, el actor y productor recordó a la artista:

Susana Dosamantes (QEPD)

"Hoy es un día muy triste para mí porque Susana fue muchísimo más que una actriz que tuve el gusto de contratar, fue una gran amiga que confió en mí plenamente. Tuvimos una gira de teatro histórica, de 45 fechas en EU, 150 fechas en México. Luego hicimos 'Las recogidas' con 6 meses de gira. Compartí muchas horas de camioneta con ella, muchas historias, muchas carcajadas. Era una mujer tremendamente divertida. Siempre a las 4 am para subirse al avión ya estaba hecha una muñeca, respetuosa", compartió.

Y agregó que era una mujer muy profesional y nunca tuvo ningún conflicto con ella por el gran amor y confianza que le tenía a su gran pasión: la actuación. "Lo que yo le decía lo recibía con una gran aceptación. Una mujer tremendamente amorosa. Lo que necesitabas en la gira, así te doliera la cabeza o tuvieras hambre. Si yo me ponía locochón me calmaba. Una mujer que siempre quiso mucho a sus hijos, que siempre se preocupó por sus nietos".

Una mujer ocurrente, siempre estaba feliz. Si algo malo iba a pasar decía: 'cancel, cancel'. Nunca se quejó de nada", dijo.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Finalmente, sobre su última interacción con la actriz, dijo que cuando ella apenas estaba teniendo problemas de salud hace unos meses le había propuesto volver al teatro, pero lamentablemente esto ya no se concretó. "Cuando cambié de planes y decidí regresar al teatro, una de las primeras cosas que pasaron por mi mente fue hacer 'Hijas de su madre' porque fue una gira muy exitosa. Mi relación con Susana era realmente de amigos, chismeábamos y nos reíamos".

"Hablé con ella, ya había hablado con mi socio para hacer unas cosas en EU y me dijo: 'fíjate que estoy malita, voy a hacerme unos check ups, no voy a ir a México por el momento' y después la llamé para ver qué había pasado y Luisito Rivas su esposo me dijo que estaba muy malita y que estaría en terapia intensiva un rato. Yo la estaba esperando y le dije: 'cuando ella quiera, yo haré otra cosa ahora, pero cuando ella quiera aquí está... esta obra es de ella, yo se la escribí e inventé a ella'", mencionó.

Me da mucha pena, una tristeza muy grande porque tenía muchas ganas de salir y estar con la gente. Puntual, discreta, respetuosa, mal hablada, divertida, siempre", finalizó.

Fuente: Tribuna