Rihanna supera a Kim Kardashian para convertirse en la multimillonaria más joven en EU

Ciudad de México.- La cantante Rihanna se convirtió en la mujer multimillonaria más joven en Estados Unidos, de acuerdo con la revista especializada Forbes y su lista anual, superando a la empresaria e influencer Kim Kardashian. La artista originaria de Barbados ocupó el lugar 21 de la lista anual de mujeres hechas a sí mismas, siendo la única multimillonaria menor de 40 años del ranking, al alcanzar mil 400 millones de dólares de patrimonio neto, el cual, según las estimaciones de la publicación, provienen principalmente de sus empresas, música y cosméticos.

Fenty Beauty, la compañía de belleza de Rihanna, cuya mitad restante es propiedad del imperio de LVMH, es conocido por su amplio rango en tonalidades para diferentes tipos de piel, incluidas sombras oscuras para mujeres de color, característica que no era común de encontrar cuando lanzó la marca en 2017, convirtiéndola en una líder de inclusividad en la industria de la belleza. También ha expandido sus líneas, pues desde hace un año lanzó su propuesta para cuidado de la piel, Fenty Skin, y próximamente lanzará Fenty Parfum, una fragancia unisex creada por ella.

Fotografía: Instagram @badgalriri

Cabe mencionar que pese a tener una gran fortuna, en 2019 la intérprete de 'Umbrella' dijo al New York Times que no planea dejar de trabajar: "Nunca pensé que ganaría tanto dinero, así que un número no me impedirá trabajar", manifestó. Agregó que el tener dinero "significa que puedo cuidar de mi familia. El dinero significa que puedo facilitar los negocios que quiero. Puedo crear puestos de trabajo para otras personas", mencionó.

Además, Rihanna se convirtió en madre el pasado mes de mayo, de acuerdo con el reporte de TMZ, en Los Ángeles, California, y el pasado viernes 1 de julio hizo su primera aparición pública tras dar a luz. Ocurrió en el Wireless Fest de Londres, donde la cantante asistió a la presentación de su pareja y padre de su hijo, el rapero A$AP Rocky, aunque pasó sola con su equipo de seguridad, vistiendo una chamarra negra oversized, un top negro y joyería plateada, sin detenerse ante los gritos de sus seguidores.

El medio de espectáculos reportó que la artista fue vista en Los Ángeles hace unos días subiendo a un jet privado con dirección a Reino Unido con un bebé, por lo que su pequeño estaría junto a ella, aunque no precisamente en el festival de música. Se dice que el niño nació el 13 de mayo y fue unos días después que fue vista la intérprete de 34 años en la ciudad californiana, pero ni ella ni su pareja han compartido fotografías o información alguna del nacimiento de su primogénito.

Fuente: Tribuna