Actriz estalla en 'VLA' y responde a novia de Coco Levy por minimizar sus denuncias: "Terrible"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven actriz Perla Villarelo brindó una entrevista al programa Venga la Alegría de TV Azteca para contar la terrible experiencia que vivió al buscar trabajo con Jorge Coco Levy y también aprovechó para responder a la novia de este, la actriz Sussan Taunton, quien salió a defenderlo hace varias horas y minimizó las denuncias de abuso y acoso que hay en contra del productor.

Sussan difundió una serie de videos a través de las redes sociales en los que asegura que el hijo de doña Talina Fernández es una persona intachable y el hombre que siempre soñó, por lo cual no duda de su inocencia. Asimismo, menciona que las presuntas víctimas de Coco están sacando de contexto su experiencia con él para volverse famosas: "Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes".

Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede, pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que pretender sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto", añadió la actriz de La pícara soñadora.

Novia de Coco Levy lo defendió de acusaciones

Ante estas fuertes declaraciones, Perla no se quiso quedar callada y criticó a Taunton por ser tan poco empática con las 10 mujeres que ya han levantado la voz en contra del hermano de la fallecida Mariana Levy. "Me llama mucho la atención que no solo sea ella quien la que esté encarando la situación, pero me llama la atención que esté leyendo, o sea, ¿por qué no sale de sus propias palabras?, de su corazón...", expresó en la videollamada con VLA.

La joven influencer señaló que es muy probable que el reconocido director de la productora Videocine también haya manipulado a su novia y aseguró que ellas al alzar la voz, también la están ayudando a descubrir que vive engañada con Levy: "A cualquiera le impactaría las declaraciones que hemos estado haciendo, pero quiero decirle a Sussan que también lo estamos haciendo por ella, porque me imagino que de alguna u otra manera, ella también puede ser manipulada o, mejor dicho, si lo hizo con tantas, ¿por qué ella sería una excepción?".

Asimismo, Perla recalcó que no está de acuerdo en que se normalice que una mujer deba ser seductora para poder conseguir trabajo en la industria del cine, como mencionó la novia de Coco: "Terrible que digan que tenemos que ser conquistadoras, o sea está avalando que entonces yo tenga que llegar a enfocar mi energía, mi cuerpo, mi personalidad, en sexualizarme para obtener trabajo, eso es súper machista", dijo tajante.

Villarelo confesó que su situación de acoso con Levy ocurrió hace casi 8 años y recordó que no es la única que ha salido a alzar la voz pues hay que recordar que también están los nombres de Danna Ponce, quien fue la primera en denunciar pública y penalmente, Regina Kaller, Romina Sacre y María Bobadilla y más. "Él tiene que responder ante las autoridades pues ya tiene dos demandas", añadió Perla.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva