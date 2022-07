Adiós Chapoy: Divorciado y sin un peso, exgalán de TV Azteca debuta en Televisa y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien saltó a la fama en melodramas de TV Azteca, hizo su debut como villano en Televisa este año y aparece en redes del programa Hoy para hablar de su exesposa y madre de su hijo, sorprendiendo con lo que declaró. Se trata de Plutarco Haza, quien estuvo por 11 años en la competencia luego de haber iniciado en la televisora de San Ángel con papeles muy pequeños, pero ahora está en el elenco de Mujer de Nadie.

Haza, nacido en Sonora y de 50 años de edad, empezó su carrera artística en producciones como Si Dios me quita la vida y Bendita mentira, pero los roles eran tan pequeños que considera este 2022 como su debut en la empresa por todo lo alto, al dar vida al antagonista 'Rafael' en la telenovela que actualmente está al aire por el horario estelar de Las Estrellas y es protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas, producida por Giselle González.

Plutarco Haza como 'Rafael' en 'Mujer de Nadie'

El histrión se fue a TV Azteca en 1997, participando en La casa del naranjo, Mirada de mujer, Romántica obsesión, Amores, querer con alevosía, El país de las mujeres, Mirada de mujer: El regreso, Machos, Pobre rico pobre, entre otras. También estuvo en el programa Ventaneando con Pati Chapoy de invitado. Trabajó unos años con Argos y Telemundo, donde se unió al elenco de la narcoserie El Señor de los Cielos, sin embargo, se ha mostrado muy emocionado por el trabajo que actualmente hace en Televisa.

Plutarco Haza en 'Mirada de mujer'

Como se recordará, hace algunos meses confesó en el programa de Adela Micha que estaba muy endeudado, ya que no trabajó durante casi toda la pandemia y no tenía ingresos: "Me urgía trabajar. Estaba en ceros... en menos mil, números rojos. Además yo que me volví a casa y tengo un hijo de 3 años. Estoy endeudado y estoy rehaciendo un montón de cosas. Si te agarran sin nada yo sé vivir con poquito pero ¿con deudas? esas siguen", confesó.

Esas deudas también fueron provocadas por su divorcio de la actriz Ludwika Paleta en el 2008, pues ya ha comentado que se quedó "con las manos vacías" y casi en la calle, teniendo que viajar en metro o en taxi ya que ni siquiera tenía automóvil . Por otro lado, comentó que esto le sirvió para despojarse de cosas materiales y ahora, en una entrevista retomada en redes del programa Hoy, el histrión impactó al revelar cómo ha llevado el fin de su relación con la madre de su hijo Nicolás.

Afortunadamente, siempre fue todo en los mejores términos, porque teníamos un proyecto en común que es Nicolás, y a final de cuentas creo que los frutos se dieron, y vemos a un ser con mucha luz y mucha paz, y es porque lo llevamos bastante bien, ¿no?", sostuvo en entrevista con 'De Primera Mano'.

Plutarco Haza y Ludwika Paleta con su hijo Nicolás

El intérprete se dijo muy agradecido y tuvo palabras de respeto para Ludwika, con quien se casó en 1997 y se separó en 2008, ya que afirma que hizo un gran trabajo con su hijo, afirmando que está muy orgulloso de quién se ha convertido: "Estoy muy orgulloso de él, me llena de sorpresas, porque lo mandamos a estudiar actuación a Toronto, y ahora con lo de la música, nos sorprendió muchísimo, ya lleva 6 sencillos, ahora como actor haciendo 'Los Ricos También Lloran', mucha gente me lo chulea desde chiquito, pero a mí lo que me sorprende es el ser tan centrado, tan apasionado, y mira todo lo que ha logrado, es lo que me llena de orgullo".

Pese a que no tuvo nada malo que decir sobre su expareja y no hay ningún pleito (aunque se rumoró que se divorciaron por infidelidades) dijo que entre ellos no hay una amistad, sino una relación cordial por el bien de su hijo: "Cada quien vive su vida, no somos amigos, nunca creamos una amistad. Somos muy diferentes, cada quien agarró caminos distintos, pero sabe que cuenta conmigo y yo sé que cuento con ella", dijo.

Cabe destacar que ambos volvieron a contraer nupcias tras su controversial divorcio que dio mucho de qué hablar en su momento, ya que parecían la pareja perfecta ante los medios de comunicación y el público. Por un lado, Ludwika se casó con Emiliano Salinas, con quien tuvo a los mellizos Bárbara y Sebastián, mientras que Haza se casó con Ximena del Toro con quien tuvo a su hijo Leonardo, de casi tres años de edad.

