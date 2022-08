Eduardo Rodríguez arremete en contra de Ivonne Montero por ganar 'LCDF'; la actriz le respondió

Comparta este artículo

Miami, EU.- El actor Eduardo Rodríguez se encuentra en medio de la polémica luego de que diversos fanáticos de la cantante Ivonne Montero estallaron en su contra por externar su descontento tras su triunfo en el reality La Casa de los Famosos 2. Luego de haber anunciado que la mexicana consiguió el premio de 200 mil dólares, varios de los exparticipantes que asistieron al programa especial se pronunciaron al respecto; sin embargo, él fue uno de los que más llamó la atención.

Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A Mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni y si no fue Toni pues Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Y victimizarse, es lo que vende, es lo que le ha funcionado en la vida”, dijo Rodríguez al respecto, desatando el enojo de diversos internautas.

Eduardo Rodríguez arremete en contra de Ivonne Montero

Esta declaración provocó que Eduardo fuera tachado de “machista” y recibiera varios insultos, por lo que el artista decidió mostrar algunos de los mensajes en su contra comentando con una gran sonrisa:

¡Qué risa!... ¿Quién eres tú?, ¿Qué haces?, no tienes ni fotos ni seguidores, pobre loser (perdedor). Así son todos los seguidores de Ivonne, no tienen cara, ni presencia, ni personalidad, ni nada, les gusta la cac*”. Por su parte, Montero otorgó una entrevista al programa La Mesa Caliente, donde no perdió la oportunidad de externar su descontento y defenderse de los ataques del actor.

Se me hacen palabras de... justo eso, de un machista, cobarde de su parte. Porque después de todo este tiempo que hemos compartido, que él sabe perfecto y conoce perfectamente mi historia, porque la ha vivido y se la he expresado en los momentos que llegamos a estar juntos y me extraña muchísimo”, dijo la artista.

“Para mí son palabras de una persona que está dolida y que está molesta y pues nada. Ni modo, aquí estoy y esto (señalando su medalla de primer lugar) sea mamá o no sea mamá, una mujer guerrera que se enfrenta a las tribulaciones que la vida le pone de frente y saliendo adelante con mi hija porque de qué otra cosa iba hablar sino a mi motor de vida que me ha enseñado a ser la mujer que soy en estos últimos años”, añadió.

