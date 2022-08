Enfermo y divorciado: Tras estar en la cárcel, exgalán de TV Azteca traiciona a Televisa con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y lleva varios años alejado de los melodramas, reaparece en el programa Venga la Alegría de TV Azteca tras dar entrevistas al programa Hoy pues explotó al pronunciarse sobre el caso de la actriz Mónica Dossetti, quien cree fue expuesta ante la sociedad por la esclerosis múltiple que padece. Se trata de Ari Telch, quien debutó en Televisa en los 80's pero se consolidó como actor en el Ajusco.

Como se recordará, Telch participó en melodramas en San Ángel como Cicatrices del alma, Rosa salvaje, Dos vidas, Flor y canela, Muchachitas, María Mercedes, Imperio de cristal y La antorcha encendida. En 1997 se cambió al Ajusco y obtuvo el papel por el que se catapultó a la fama y lo consolidó como galán: Mirada de mujer. En sus 20 años en la empresa, estuvo en proyectos como Mirada de mujer: El regreso, La otra mitad del sol, Mientras haya vida, Pasión morena, Bajo el alma y Prohibido amar.

Luego de tres años ausente de la televisión, en 2016 volvió a Televisa para participar en La candidata, aunque desde entonces ya no ha hecho telenovelas y se ha enfocado en otros rubros como el teatro. Tras varios divorcios, e incluso estar en la cárcel durante 24 horas en el 2005 al no poder acudir a una reunión con su hija pactada por un juez por problemas con su auto, el actor de 60 años ha sido muy abierto al hablar de su lucha con su salud mental, pues padece depresión y bipolaridad.

Aunque ha aprendido a lidiar con ellas y esto le ha permitido seguir su vida de manera normal, el histrión apareció en Venga la Alegría pues lo cuestionaron sobre el triste caso de la actriz Mónica Dossetti, quien a siete años de su retiro artístico, se convirtió en noticia luego de que circulara un video en el que se ve a su hermano José, su cuidador, intentando estrangularla. Tras la fuerza mediática que provocó el caso y la intervención de la Fiscalía del Estado intervino para resguardarla, Telch no pudo ocultar su molestia.

Y es que luego de hacer pública su lucha contra la bipolaridad que padece, considera que su colega no debe ser expuesta ante la sociedad por la esclerosis múltiple que padece: "Bendito sea Dios hay camino para adelante, no juzgues, no estigmatices, se puede hacer algo, la gente cercana a ellos tiene que hacer algo, ¿necesitas ayuda?, ¿necesitas la ayuda de un médico?, necesitas la ayuda de un psicólogo después", dijo resaltando que su círculo cercano es quien debe ayudarla y nadie más.

Posteriormente, Telch manifestó que en muchas ocasiones el dar visibilidad a un tema de este tipo no provoca que la gente se conmueva y desee colaborar en la causa: "No hay para qué exponerlas, exhibirlas, ¿para qué demonios?, evítate esas chin..., eso nada más da morbo, es para que le des Like", dijo tajante. Y sobre el caso de un conocido abogado que decidió quitarse la vida, afirmó que debió haber dado indicios a sus seres queridos: "El suicida avisa, pero avisa en la familia, ahora avisa en la televisión, porque tienes que grabarte tú solo".

