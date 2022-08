No puede hablar bien: En la ruina y tras años retirado, galán de Televisa anuncia su muerte en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber sufrido una aparatosa caída que lo puso mal de salud hace unas semanas y revelar que padecía cirrosis luego de años de excesos, el galán de telenovelas Andrés García reaparece en redes del programa Hoy con una fuerte revelación: asegura de nueva cuenta que no tarda en morir, pues ya son demasiados los males que lo aquejan. El actor, quien lleva ya varios años retirado del cine y la televisión tras fama en Televisa, TV Azteca y Telemundo, habla de su martirio.

El histrión de telenovelas como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El privilegio de amar relató que ahora sufrió una fuerte quemadura en la garganta con un medicamento, misma que le hace casi imposible poder hablar. Luego de una crisis económica y haber tenido bastantes dificultades para moverse, quedando casi dependiente de una silla de ruedas o andadera, el histrión contó en una entrevista retomada en redes del programa Hoy que todo salió mal cuando intentaba curar su dolor de garganta.

Andrés García en 'El Privilegio de Amar'

El actor de 81 años mencionó que al tener dolor de garganta y una entrevista pactada, quiso intentar aclararla con yodo pero omitió por descuido la indicación de diluirlo correctamente y sufrió el accidente por el que ahora se le dificulta hablar. "Yo ahora estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura, y me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era 'la torpeza de los viejos', porque las decisiones que tomo no son las adecuadas para nada".

Andrés García ha tenido serios problemas de salud

"Esto de la garganta que traigo es una estupidez. Tenía un poquito rasposa la garganta, pero era casi normal, digamos. Iba a hacer una entrevista y dije: ‘Me voy a limpiar la garganta’ y me eché eso de yodo, Isodine, pero volvemos a la torpeza de los viejos: en lugar de medirle, no más eché un chin... de Isodine, un poquito así de agua, hice gárgaras y me quedó así, me quemó la garganta", reveló. Finalmente, nuevamente encendió alarmas al insistir sobre su inminente partida, pues además dijo que está perdiendo mucho peso.

Y es que Don Andrés García aseguró que cada vez está más delgado por las complicaciones estomacales que le trae la cirrosis que padece, misma que le impide retener el alimento. Tras declarar en el pasado que la única persona que sigue a su lado ayudándolo es Margarita Portillo (de quien estaba separado luego de varios divorcios), y dejar listo su testamento sin incluir a sus hijos, el actor reiteró que está al borde de la muerte y anunció:

Me voy rápido porque ya son muchos meses con mucha diarrea, te va debilitando y cada vez... comer poquito para no provocar la defecación. Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido".

Fuente: Tribuna