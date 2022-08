Adiós 'Ventaneando': Tras salir del clóset y traición con Televisa, conductor renuncia a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor de Ventaneando, quien tiene 26 años con Pati Chapoy en el programa de espectáculos aunque el año pasado estuvo en Televisa, anuncia su 'renuncia' en plena emisión en vivo. Se trata del carismático presentador Pedro Sola, quien luego de más de dos décadas en TV Azteca dejó en shock a su jefa al revelarle que quiere dedicarse a otra cosa, lo que le provocó un regaño de inmediato.

¿Pedrito regresa a Televisa? Como se recordará, en el 2021 abrió su corazón en entrevista con el programa de Televisa Confesiones conducido por la exconductora de Ventaneando Aurora Valle, donde habló como nunca de su salida del clóset, su pareja y sus errores al aire en el programa de espectáculos (como el de la mayonesa que le costó millones). Y aunque actualmente tiene una relación estable, Pedrito ha dado de qué hablar por sus piropos a otros famosos como Pablo Perroni y Jorge Alberti.

Ambos venden fotografías muy atrevidas en una plataforma de contenido exclusivo, por lo que este viernes 12 de agosto, antes de hablar de una nota en la que indicaban que la hija de la actriz y conductora Cecilia Galliano le pidió permiso para hacerse un OnlyFans, Pedro reveló a Pati Chapoy que él también quiere hacer lo mismo, lo que provocó una respuesta inmediata de Pati, pues hasta lo 'golpeó' y le gritó en plena emisión en vivo al escuchar su 'renuncia'.

"Oye Pati, te quiero preguntar algo... fíjate que quiero abrir una cuenta de OnlyFans, salir encuerado", comentó el llamado 'Tío Pedrito', a lo que la periodista de espectáculos contestó indignada: "¿Qué te pasa?". "¿No lo dejarías?", le preguntó Linet Puente a lo que la jefa de Ventaneando replicó: "¡No! ¡no! claro que no", gritó 'golpeándolo' con unos papeles por insinuar hacer esto en vez de estar en el programa. "¿Y a mí?", bromeó Linet, a lo que Chapoy respondió: "Menos".

Instagram @ventaneandouno

No obstante, la conductora luego 'recapacitó' y le impuso una condición a Sola para hacerlo. "En la cabina dicen que sí Peter. Oye, pero yo superviso las fotos". Sin embargo, el presentador se negó, afirmando que ella tendría que pagar como todos los demás para verlas. "No, tú tienes que pagar tu cuota para ver", bromeó Sola. Cabe mencionar que todo fue en tono de broma, pues aunque la periodista ha declarado anteriormente que por ahora no piensa retirarse, ha pensado en Pedro para ocupar su lugar.

He pensado más en Pedro Sola, que en alguna mujer, te soy sincera. Porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país y en muchos otros países", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda el año pasado.

Momento del video a partir del minuto 32:46:

Fuente: Tribuna