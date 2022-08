Tras cumplir 39 años, Marimar Vega hace inesperada confesión sobre su vida personal

Ciudad de México.- El pasado domingo, 14 de agosto, la exactriz de TV Azteca, Marimar Vega, estuvo de fiesta, ya que, el día de ayer fue su cumpleaños número 39, por lo que la hija del protagonista de Nosotros los nobles, presumió por lo grande la forma en la que varios de sus amigos y familiares se reunieron para celebrar su aniversario de vida. Al mismo tiempo, la actriz de Cecilia, De brutas, nada, El juego de las llaves y Silvana sin lana, hizo una inesperada confesión.

A mediados del mes de febrero, la hermana de Zuria Vega dio de qué hablar por su romántica boda con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, la cual se celebró frente a un romántico atardecer en las costas de Acapulco. A la unión acudieron algunas estrellas de la farándula, tal fue el caso de Martha Higareda, quien apareció en algunas de las fotografías de la ceremonia. Tras ello, Marimar se fue a durante unos meses a Colombia junto a Fabiola Guajardo para un nuevo proyecto.

Fotografía de la boda de Marimar Vega con Jerónimo Rodríguez

Como se mencionó anteriormente, el día de ayer, Vega finalizó su vuelta al sol número 39, por lo que se le vio rodeada de todos sus seres queridos, mientras soplaba una espectacular vela mágica, al tiempo que disfrutaba del sabor de su delicioso pastel, el cual resaltaba por tener los colores del arcoíris, tanto por dentro como por fuera, ya que, incluso el pan estaba decorado con llamativos tonos.

Por su parte, Marimar se mostró sumamente conmovida, esto es debido a que, a través de sus rede sociales reveló que se encontraba viviendo la mejor etapa de su vida, esto es debido a que se siente feliz con su familia, considera que tiene amigos incondicionales y se encuentra sumamente enamorada de su esposo, quien durante los primeros meses de su boda fue señalado por la prensa y seguidores de la actriz debido a su apariencia física, debido a que, para algunos, no es lo suficientemente atractivo como para estar a lado de la celebridad.

Este cumpleaños en particular me ha puesto sensible, porque me siento muy feliz de la vida que hoy tengo, agradecida profundamente por mi familia tan hermosa , por mis amigos, siempre incondicionales, divertidos amorosos que hacen mi vida más bonita. Por tener un trabajo que amo y que me desafía cada vez mas a lo largo de los años. Y porque hoy tengo al compañero de vida que siempre soñé tener", declaró la famosa