En silla de ruedas y ciego: Tras divorcio y 30 años en Televisa, galán de novelas aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien luego de décadas en Televisa perdió su contrato de exclusividad, reaparece en redes del programa Hoy pues exhiben el increíble parecido que tiene con sus mellizos. Se trata de Jorge Salinas, quien luego de ser el protagonista más cotizado en la pantalla chica ha interpretado recordados personajes como un invidente y un hombre paralítico, situación que temió en la vida real.

Durante los últimos años, el actor de melodramas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder ha tenido problemas de salud que lo han dejado en una silla de ruedas por presentar problemas al caminar, lo que le hizo subir algunos kilos. Tras más de 30 años en San Ángel, en 2018 Salinas perdió su contrato de exclusividad. Poco tiempo después encendió alarmas al ser visto en silla en ruedas y lucir irreconocible.

Jorge Salinas y su cambio físico

Y es que el galán de 54 años, quien se casó con la actriz Elizabeth Álvarez en 2011 luego de un tormentoso divorcio de su primera esposa (marcado por una presunta infidelidad), explicó hace unos meses que sufría de fuertes dolores por problemas en la columna y hasta estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una embolia pulmonar. El actor compartió que en su momento se sometió a una cirugía porque había riesgo de que quedara paralítico.

Afortunadamente, con la ayuda de terapia y ejercicios, logró recuperar su peso y mejorar su salud. Aunque aún se desconoce su próximo proyecto, Jorge sigue trabajando en Televisa. En 2020 participó en Te doy la vida y en 2021 SOS Me estoy enamorando, en donde dio vida a un hombre ciego. Según él mismo reveló, casi rechaza el papel pues afirmó que no quería tomarlo si no era el protagonista. No obstante, este fue un gran reto laboral, tal como el que hizo en 2011 en La que no podía amar, donde interpreta a un hombre en silla de ruedas.

Jorge Salinas ha interpretado a varios personajes

Ahora el histrión aparece en redes del programa Hoy pues Elizabeth publicó en redes una fotografía de un viaje familiar por la Riviera Maya con sus mellizos Máxima y León quienes son el clon de su padre Jorge. En las imágenes publicadas en la cuenta oficial de Instagram de la villana de telenovelas se puede ver a la familia disfrutar de un conocido parque acuático; sin embargo, fue lo grandes que están sus hijos lo que dejó en shock a sus fanáticos.

Instagram @cuquitaoficial_

"Ver la carita de nuestros niños viendo a sus personajes favoritos es lo máximo", escribió la actriz mexicana. En otra de las imágenes que compartió aparecen los dos mellizos abrazando a su papá, lo que dejó en evidencia lo mucho que se parecen. Como se recordará, los actores se convirtieron en padres de los mellizos en 2015, 4 años después de su boda. El histrión tiene cuatro hijos más, su hija Gabriella Cataño, los gemelos Jorge y Santiago y Valentina Noli, aunque a esta última no la ha reconocido como su hija.

Fuente: Tribuna