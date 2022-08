Escándalo en la televisión: Actor acusado de violencia reconoce tener "problemas de salud mental"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo del espectáculo y todo Hollywood está en shock, pues un querido y reconocido actor con fama internacional que ha participado tanto en cine como en televisión, y que además este año ha sido arrestado por actos violentos en Estados Unidos (EU), declaró que tiene problemas de salud mental, mismos que ya está atendiendo. Asimismo, pidió una disculpa por los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses.

Se trata nada más y nada menos que del joven actor Ezra Miller, de 29 años de edad, quien saltó a la fama en 2011 cuando coprotagonizó la cinta We Need to Talk About Kevin al lado de Tilda Switon. El también cantante, cuyo papel más reciente ha sido 'Flash' en el Universo de DC Cómics dio una declaración escrita a la revista Variety, en la que confesó que está pasado por complejos problemas de salud mental.

En la imagen, el actor Ezra Miller. Foto: Internet

Tras atravesar una época de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo", dijo el actor que recientemente tuvo problemas legales en Hawái.

Quiero disculparme ante cualquiera a quien haya podido alarmar o molestar con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para poder regresar a una fase de mi vida sana, segura y productiva", agregó el actor de 'The Perks of Being a Wallflower'.

Los escándalos de Ezra Miller a lo largo de su carrera

Si bien Ezra Miller había sido reconocido y celebrado por sus excelentes actuaciones a lo largo de su carrera, fue en abril de 2020 cuando se metió en un primer escándalo: comenzó a circular un video en el que se le veía agarrando del cuello y tirando al suelo a una admiradora que se acercó a bailar con él en un bar en Reikiavik. Dos años después, en marzo 2022 fue arrestado en Hawái más hechos de violencia: alteración del orden y acoso en un bar.

Además, hace unas semanas, fue acusado de robo y allanamiento de morada en Vermont, donde supuestamente el actor se llevó unas botellas de una vivienda en ausencia de sus propietarios. Asimismo, se le acusó de manipular y retener a joven de 18 años en su casa, y a otra fémina de Massachusetts, quien consiguió una orden de alejamiento contra el actor por amenazas y por haber actuado de "manera inapropiada" con su hijo de 12 años.

De igual forma, el 23 de junio la revista Rolling Stone informó que en la finca de Miller, en Vermont vivía una mujer con sus tres hijos rodeados de armas; supuestamente, se trataba de una mujer de 25 años de Hawái que aseguraba huir de una relación violenta mientras que el padre denunció a Miller por haber sustraído a sus hijos. ¡Escándalo!

