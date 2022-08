Polémica conductora tacha de "mentiroso" a Andrew Garfield y le manda tremendo mensaje

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la tarde de este viernes, 19 de agosto, una polémica conductora de Estados Unidos recordó una reveladora entrevista con el actor británico, Andrew Garfield, a quien le envió tremendo mensaje frente a sus más de 77 millones de seguidores, a través de su cuenta oficial de Twitter, ¿quieres saber de quién se trata? Entonces, no dejes de leer, por que te enterarás en las siguientes líneas.

No cabe duda que, Andrew Garfield ha logrado hacerse de un gran renombre en Hollywood desde que debutó en Boy A, en el año 2007; sin embargo, las cintas que le dieron fama mundial fueron Red Social del año 2010, la saga del Increíble Hombre Araña, Hasta el último hombre, filme que le valió una nominación al Oscar; y el musical de Netflix, Tick, Tick Boom. Si bien, todas las cintas anteriores le otorgaron una posición privilegiada en la industria del cine, fue la tercera entrega de Spider-Man: No Way Home, la que hizo que todo el mundo se diera cuenta del gran actor que es en realidad.

Andrew Garfield en 'No way home'

Este hecho este tema fue retomado por la polémica conductora estadounidense, Ellen DeGeneres, quien durante este viernes, 19 de agosto publicó una entrevista pasada de Andrew Garfield, hablaron precisamente sobre la manera en la que el actor le mintió a todos sus seguidores y a la prensa durante 2 años seguidos, esto con la finalidad de ocultar su participación en la cinta protagonizada por Tom Holland, en dicha emisión, el exnovio de Emma Stone reveló que se sintió bastante bien con mentirle a todo el mundo, ya que, de esta manera, la sorpresa sería mucho mayor para los fans de la saga.

En dicha entrevista, Andrew declaró que, en aquel entonces, los únicos que sabían lo que ocurriría fueron sus padres y su hermano, de ahí en fuera, se aseguró de que, incluso sus amigos más cercanos desconocieran su actuación en la cinta de Marvel Universe. El famoso declaró que la planeación de este evento fue similar al de una fiesta sorpresa de cumpleaños para todo el mundo y reconoció que fue satisfactorio ver la reacción de la gente en el cine.

Andrew Garfield llega a 'No Way Home'

Pero... ¿cuál fue la razón por la que Ellen DeGeneres recordara este evento con Garfield? Resulta ser que este viernes, Andrew está celebrando su cumpleaños número 39, por lo que aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje de felicitación, en el que insinuó que esperaba que todas las personas que lo rodean le hicieran una fiesta sorpresa, tan buena como la que él y Tobey Maguire le organizaron a todos los fans del Hombre Araña hace varios meses.

