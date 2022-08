Se volvió mujer: Tras anunciar su divorcio, famosa actriz de televisión se casa con una fémina

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una famosa actriz de televisión y de series de streaming que hace más de un año anunció su transición de cambio de género, declaró que oficialmente está comprometida con una mujer. Esta noticia se da luego de que en febrero 2022 la artista anunciara su divorcio, debido a que su entonces esposo, con quien llevaba cinco años de matrimonio, se lo pidió al anunciarse una persona transexual.

Se trata nada más y nada menos que de Tommy Dorfman, actriz que alcanzó la fama con su papel de 'Ryan Shaver' en la serie original de Netflix 13 Reasons Why. Cabe recordar que el junio del 2021, la artista se declaró como una mujer transgénero, y confesó que para entonces ya llevaba un año con tratamiento hormonal. Meses después, en febrero de 2022, su entonces esposo, Peter Zurkuhlen con quien se casó en 2016, le pidió el divorcio.

En la imagen, la actriz Tommy Dorfman. Foto: Internet

Luego de su polémica separación, Dorfman declaró que no estaba en búsqueda de otro esposo y que quería comenzar a relacionarse con mujeres, siendo ella una fémina transexual. Si bien Tommy no quiso compartir mucha información sobre su nueva pareja y prometida, sí reveló que es una mujer cisgénero (es decir, una mujer que se identifica con el género asignado al nacer) y lesbiana.

Simplemente es una chica lesbiana. Ahora sé que estoy interesada en las mujeres de una manera que realmente no había notado desde la escuela", declaró la actriz en el podcast 'Broad Ideas' de Rachel Bilson.

En la imagen, la actriz transexual Tommy Dorfman. Foto: Internet

Tommy Dorfman participó en la serie 13 Reasons Why, producción original de Netflix, antes de realizar cambio de género, por lo que su transición y discurso han sido un ejemplo para las nuevas generaciones y la comunidad LGBTIQ+. No obstante, la actriz confesó que no fue fácil para ella revelar su "verdadero yo", pues le causaba terror saber qué pensarían la gente. Sobre su nuevo compromiso, aún no se han revelado detalles de la boda.

Fuente: Tribuna