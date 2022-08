Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y bajar 10 kilos, Televisa veta a conductora y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien tiene en shock a sus seguidores por su drástico cambio físico tras bajar más de 10 kilos, desafió el veto de Televisa y luego de recibir una advertencia para que no aceptara trabajar en TV Azteca, la mañana de este martes 2 de agosto la famosa reapareció en el programa Venga la Alegría y dio un fuerte golpe al rating del matutino Hoy, donde ella estuvo hace apenas unas semanas.

Se trata de la también cantante y empresaria Chiquis Rivera, quien presuntamente hace unos meses fue advertida con quedar vetada de San Ángel si llegaba a aparecer en los Premios de la Radio que este 2022 por primera vez se transmitieron en el Ajusco. De acuerdo con información que dio el periodista Álex Kaffie, a la hija de Jenni Rivera no le volverían a dar proyección en el Canal de Las Estrellas por esta traición.

Sin embargo, la originaria de California, Estados Unidos, ignoró esta advertencia y asistió a la premiación mencionada, además de que dio varias entrevistas exclusivas al matutino VLA y otras emisiones del Canal Azteca Uno. Finalmente al parecer el presunto veto de Televisa resultó ser falso pues hace unas semanas 'La Chiquis' estuvo de invitada en el foro del programa Hoy, donde participó en divertidas dinámicas con Galilea Montijo y otros miembros del elenco.

No obstante ahora Rivera, quien se divorció de Lorenzo Méndez y poco después declaró que era "20 por ciento lesbiana", volvió a dar un duro golpe a la televisora de San Ángel pues el pasado fin de semana regresó a México para trabajar en TV Azteca. La producción del reality La Academia 20 años contrató a la intérprete para que estuviera acompañándolos como invitada musical en el programa durante el sábado y domingo.

La llamada 'Abeja Reina' rindió un homenaje a su fallecida madre en el escenario de La Academia, sin embargo, su peculiar forma de cantar dio mucho de qué hablar y muchos aseguraron que no tenía talento para ser artistas. Al finalizar su presentación en el concurso, Chiquis habló en exclusiva con el programa VLA y dijo que se siente feliz y orgullosa de que al fin dejaran de compararla con la 'Diva de la Banda'.

Ha sido un camino difícil pero no me quejo, he aprendido mucho, siempre lo he dicho, nunca va haber otra Jenni Rivera, pero yo estoy aquí para hacer lo mío y también para representar a mi mamá", expresó al borde de las lágrimas.