Lis Vega manda fuerte recadito a 'La Bebeshita' y niega traición con su exnovio: "Soy un ser de luz"

Ciudad de México.- La polémica entre Lis Vega y 'La Bebeshita' está que arde pues hace un par de días la conductora de TV Azteca tachó de "ridícula y falsa" a la guapísima cubana por salir con uno de sus exnovios Brandon Castañeda, con quien ella ha tenido una relación intermitente desde hace varios años. La exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy por fin rompió el silencio y mandó un tajante mensaje a su colega influencer.

En entrevista exclusiva con la revista TVNotas, la presentadora estelar del matutino Venga la Alegría: Fin de Semana se le fue con todo a la actriz y cantante de 44 años por estar saliendo con el famoso chico fitness, a quien le lleva más de 18 años: "Ella es tan falsa que el día que me habló no le creí nada, soy tonta y confiada, pero no tanto, mira qué vieja tan habladora. Me dijo: 'tú sabes que los tres somos amigos, no creas nada. En fin", dijo Daniela Alexis.

Brandon habría engañado a 'La Bebeshita' con Lis Vega

La controversia de inmediato se desparramó y hace algunas horas Lis reapareció ante la prensa para hablar del tema. En un evento público de la CDMX reporteros cuestionaron a la nacida en La Habana, Cuba, sobre las acusaciones que hizo 'La Bebeshita' en contra suya y destapó que actualmente ella está soltera, negando de una vez por todas tener un amorío con el exintegrante de Los Wapayasos.

A él lo quiero muchísimo, lo admiro, es un chavo joven que tiene muchísimas ganas de salir adelante y me van a ver muy seguido con él y, la verdad es que es una bendición poder conocerlo más, es una persona super linda, pero no somos pareja".

Asimismo, la prensa le explicó a Vega que la exconcursante de los realitys Enamorándonos y MasterChef Celebrity la había destrozado y llamado "cougar" por su presunta relación con Brandon y ella respondió tajante que la edad no debería influir en los sentimientos que se tienen dos personas: "La edad es un número, el tiempo no existe y, por lo demás, no frenen un sentimiento, una emoción y el conocer a una persona más chica con quien compartir tu felicidad y que te complete".

Ya para finalizar, Lis Vega decidió responder directamente a las acusaciones que hizo 'La Bebeshita' sobre bajarle a su pareja, pues ella afirmó que Castañeda la seguía buscando para pasarla "muy bien" e incluso hasta pensaban en formalizar su relación muy pronto. La bellísima mujer cubana aseguró que ella no le quitó el novio a nadie pues Brandon es un hombre soltero y le mandó el siguiente mensaje a la influencer mexicana.

Yo la admiro muchísimo, es una niña muy talentosa y la verdad es que yo me imagino lo que está pasando, porque yo he pasado por allí, pero que no se preocupe, no pasa nada... Yo jamás faltaría al respeto, jamás he dado réplica, al contrario, yo me considero un ser de luz".

