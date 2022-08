Britney Spears rompe el silencio y habla de cómo fue trabajar con Elton John: "Es un gran problema"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A principios de esta semana, Britney Spears y Elton John causaron revuelo con su nueva colaboración: 'Hold Me Closer', cuyo estreno terminó por ser retrasado, aunque no sin que se filtrará un poco de la canción, según algunos usuarios de Twitter, dicho tema podría estar en los primeros lugares de los tops musicales durante mucho tiempo; sin embargo, parece ser que para la denominada princesa del pop, todo esto podría llegar a ser sumamente "abrumador".

Fue durante la noche del pasado miércoles, 24 de agosto, cuando la exchica Disney, decidió abrir su corazón frente a sus más de 55,8 millones de seguidores, en la aplicación del pájaro azul, lugar donde habló un poco acerca de cómo se siente tras estrenar su primera canción fuera de la custodia de su padre y en completa libertad; también habló de su experiencia trabajando con la leyenda de la música británica, Sir Elton John.

Okie dokie... ¡('Hold me closer' es) Mi primera canción en 6 años! Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo", comenzó a relatar la famosa

Primer tuit de Britney Spears

Créditos: Twitter @britneyspears

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que la denominada princesa del pop parece emocionada y complacida por realizar un proyecto tan ambicioso, lo cierto es que, después de todo el acoso de la prensa y la inestabilidad emocional de la que fue victima en el pasado habrían provocado que ella se sienta un poco abrumada en su nuevo regreso al mundo de la música; sin embargo, parece mantener todo bajo control e incluso relató que realiza algunas actividades para mantenerse lo más tranquila posible.

Estoy un poco abrumada... ¡es un gran problema para mí! Estoy meditando más y aprendiendo que mi espacio es valioso y precioso. Estoy aprendido que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí misma que deje ir la amargura y trate de perdonarme a mí misma y a los demás por lo que puede haber sido doloroso

Segundo tuit de Britney Spears

Créditos: Twitter @britneyspears

Britney continuó su mensaje recordando sus tiempos de antaño, cuando se veía sumamente segura de sí misma al aparecer en los escenarios, época que parece ser añora, ya que, afirmó que desea volver a ser aquella persona; finalmente, enfocó su hilo a la espiritualidad, refugio que, tal parece, ha servido como base para que la afamada cantante de 'Oops... I Did It Again' se mantenga tranquila en medio de su turbulento regreso al mundo de la farándula: "Quiero ser intrépida como cuando era más joven y no estar tan asustada y temerosa. Ruego que realmente haya verdad en el Espíritu Santo y espero que ese espíritu también este con mis hijos", concluyó la famosa.

Tercer tuit de Britney Spears

Créditos: Twitter @britneyspears

Fuentes: Tribuna, Twitter @britneyspears