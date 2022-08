Tras luchar contra duro trastorno y desaparecer por días, afamado cantante es hallado sin vida

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- No cabe duda que este mes de agosto fue uno de los más difíciles para la farándula estadounidense, país donde varias estrellas apagaron su luz y se marcharon de este mundo. Tal fue el caso de la estrella de Vaselina, Olivia Newton-John; la actriz de Sé lo que hicieron el verano pasado, Ane Heche; y los artistas de Berverly Hills 90210, Denise Dowse y Joe E. Tata. El pasado lunes, 29, se unió una nueva celebridad a la lista de fallecidos en las últimas cuatro semanas.

Se trata de la estrella de country, Luke Bell, de 32 años, quien nueve días atrás fue reportado como desaparecido por sus amigos y familiares, luego de que viajara a Tucson, Arizona, junto con el músico Matt Kinman, éste se convirtió en la última persona registrada que vio con vida al famoso. Según sus declaraciones, ambos se habían reunido en dicho condado para ir a trabajar; sin embargo, en determinado momento el famoso se marchó.

Vinimos aquí a Arizona para trabajar, tocar algo de música y, él simplemente se fue. Estaba en la parte trasera del camión. Entré a buscar algo de comer. Salí, él se bajó de la camioneta y se fue", declaró Kinman

Fallece Luke Bell a los 32 años de edad

Luego de ello no se supo mucho más de Bell, hasta el día de ayer, cuando el departamento de la oficina forense con sede en Tucson confirmó que habían localizado el cuerpo sin vida de Luke. De acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que el cantante de 'Where Ya Been?', 'All Blue' y 'Working Man's Dream' continuó con vida luego de su desaparición y se estima que habría fallecido el pasado viernes, 26 de agosto, es decir seis días luego de marcharse.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre las condiciones en las que el cuerpo fue hallado, así como la posible causa de muerte. Lo que sí se sabe, es que el mismo Matt Kinman declaró ante los medios de comunicación que el famoso habría estado luchando contra un trastorno bipolar y, recientemente, su especialista le cambió su medicamento, aunque se desconoce sí esto estaría directamente vinculado con su fallecimiento.

La noticia sobre el hallazgo de Luke Bell, llega a pocos días de que el departamento de policía de Nashville liberara los resultados de la autopsia de Naomi Judd, el icono de la música country quien luchaba contra la depresión y se quitó la vida recién el pasado 30 de abril, en el interior de su casa, en Tennessee. Según los datos de las autoridades, la famosa consumió una gran cantidad de medicamentos y luego se suicidó con una pistola.

