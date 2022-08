Laura Bozzo llega a Imagen TV y confiesa la verdad detrás del amorío de Niurka y Juan Vidal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados, la polémica conductora peruana, Laura Bozzo, salió del reality de Telemundo, La Casa De Los Famosos y con ella surgieron varios secretos que no dudó en destapar durante la mañana de este jueves, 4 de agosto, cuando arribó a las instalaciones de Imagen TV, donde laborará después de haber salido de dicho concurso, donde según sus palabras aprendió muchas cosas nuevas.

Resulta ser que, alrededor del medio día de hoy, el polémico presentador de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, compartió un video en su cuenta oficial de Twitter, donde paralizó a sus seguidores tras mostrar que la abogada había llegado, de manera oficial, a la televisora de la competencia de TV Azteca y Televisa, anunciando que estaría en su programa de espectáculos, hecho que fue negado por Bozzo, ya que, debía presentarse esta noche a la última gala de La Casa de los Famosos.

Una vez abordado el tema, Laura Bozzo fue cuestionada por Infante, afirmando que ella no sabía hacer café, hecho que quedó en claro en el reality show ella, sin esconderlo, reveló que, en efecto, había muchas cosas que no sabía hacer. Posteriormente, una de las presentes tocó el tema del romance de Niurka Marcos y Juan Vidal, y le preguntó a la famosa qué tan real había sido éste, a lo que la presentadora de Perú no dudó en contestar.

Esto era más atracción física que otra cosa, osea parece que ella (Niurka) es muy caliente y ¡qué bueno! ¡Qué Dios la bendiga! Pero romance no sé, ojalá, porque la verdad Niurka me hizo conocer un lado de ella que yo no conocía. No es una mala persona, es una persona que es brutalmente franca y a veces dice burradas, algo que yo hago todos los días", declaró Laura Bozzo

Noviazgo de Niurka y Juan Vidal en 'La Casa de los Famosos'

Por otro lado, Laura Bozzo reveló que su estancia en La Casa de los Famosos fue sumamente difícil, ya que, ella se consideraba mala para jugar estrategia, argumentando que esperaba quedarse en el reality apenas un par de semanas, pero su participación habría sido del gusto de la audiencia, por lo que terminó por ser la sexta finalista. Finalmente, habló sobre su conflicto con Daniela Navarro, con quien habría tenido una muy buena relación, calificando el cariño que tenía hacía ella como el de una "hija"; sin embargo este vinculo se rompió después de la intervención de Nacho, según su punto de vista.

Mi única persona amada era Daniela Navarro, que era como mi hija, pero a última hora se armó todo un lío porque la usaron, para mí Nacho la usó para dividirnos a nosotros y terminó una relación que... ella puede acostarse con quien quiera, yo no soy ninguna santa, pero le valió a ella salir en la final y a mí

Laura Bozzo y Daniela Navarro

