Adiós Televisa: Tras salir del clóset y dejar las novelas, actriz se une a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo protagonizando telenovelas durante 9 años en Televisa y decidió retirarse de los melodramas, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca con fuertes declaraciones. Se trata de Esmeralda Pimentel, quien renunció a su exclusividad en la televisora de San Ángel e impactó a todos al salir del clóset y aclarar su orientación sexual luego de que se rumorara que había tenido un romance con una mujer.

La actriz de telenovelas como Abismo de pasión, De que te quiero, te quiero, El color de la pasión, La vecina, Enamorándome de Ramón y La bella y las bestias, se pronunció sobre las denuncias de varias mujeres contra el productor Coco Levy, a quien señalaron de acoso y abuso. Tras renunciar a su contrato de exclusividad en 2018 y dejar claro hace unos meses que ya no quería hacer telenovelas, la mexicana de 32 años externó todo su apoyo y respaldo a las denunciantes en el Ajusco.

Coco Levy

"Me parece maravilloso que nos unamos, y que detengamos a estos abusadores y estos agresores, agradezco muchísimo a todas las mujeres que están levantando la voz porque ya era hora", dijo en entrevista para Venga la Alegría, traicionando al programa Hoy. Y agregó: "Creo que a nosotras que tenemos la oportunidad de tener cámaras y micrófonos nos corresponde poner el ejemplo y visibilizar este tipo de situaciones y que caiga quien caiga, que caigan los de arriba, y los de abajo, y los de los lados".

Por otra parte, se pronunció sobre su ruptura del actor Osvaldo Benavides, negando que la haya engañado con Michelle Renaud: "No crean en todo lo que leen y en todo lo que ven, no, yo estoy súper feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore y yo creo que todos nos merecemos estar felices". Finalmente, la actriz que actualmente trabaja con el cubano William Levy en Montecristo, confesó lo feliz que se siente tras haber tomado la decisión de cambiar radicalmente de look y cortarse el cabello.

"Me rapé y todo (...) la verdad creo que cortarme el pelo fue la mejor decisión que pude haber tomado a nivel personal y en mi carrera, porque me abrió las puertas, nunca me había sentido tan segura, tan guapa, tan sexy, me encanta cómo me veo, me encanta ser diferente", finalizó. Y es que Pimentel siempre ha tenido esa irreverencia, como cuando corrió el rumor de que era bisexual o lesbiana y ella declaró que no le gustan las etiqutas pero durante su infancia sí enfrentó una confusión sobre su identidad sexual, pues le gustaban "las niñas y niños".

Fuente: Tribuna