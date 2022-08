Golpe a Erik Rubín: Captan a Andrea Legarreta en pleno beso con conductor de 'Hoy' y filtran VIDEO

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Andrea Legarreta de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación debido a que captada en pleno beso con otro presentador del programa Hoy y este lunes 8 de agosto presentaron las pruebas en plena transmisión en vivo de Televisa. La persona con la que Andy rosó sus labios fue nadie más y nadie menos que Raúl 'El Negro' Araiza.

Desde la semana pasada la producción del matutino de Las Estrellas ha estado compartiendo videos del recuerdo por motivo del 24 aniversario de Hoy y esta mañana tocó recordar los besos más famosos que se han dado en la emisión. Uno de estos fue cuando el también galán de telenovelas le robó un beso a su compañera sin importarle que esta ya era una mujer casada, con el cantante Erik Rubín.

Esta situación ocurrió en el año 2018 cuando el programa Hoy se transmitía completamente en vivo, por lo cual fue un hecho que dejó en shock a todos los televidentes de la empresa de San Ángel. La conductora de 51 años se encontraba jugando en la dinámica Más o menos cuando Araiza de pronto se acercó a ella y le plantó tremendo beso en la boca, para después salir huyendo del foro. El conductor manifestó que había besado a su compañera como una muestra de afecto por 11 años de amistad.

No me vayas a pegar, fue del amor de 11 años, perdón, perdón... si en las novelas me los dabas", expresó Raúl mientras Andy continuaba atónita.