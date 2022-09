Tras recibir críticas por el físico de su esposo, famosa de TV Azteca se va del país y la captan así

Comparta este artículo

Lisboa, Portugal.- El pasado mes de febrero una afamada exactriz de TV Azteca contrajo nupcias y aunque la celebración estuvo llena de amor, más temprano que tarde, la famosa tuvo que enfrentarse a las críticas de sus fans por haberse casado con un hombre al que no consideraban a "la altura" de la estrella de televisión. A meses de ello, la celebridad empacó sus cosas y se marchó de México. Recientemente fue captada así en otro país.

Se trata de Marimar Vega, quien forjó gran parte de su carrera en la televisora del Ajusco con melodramas como Emperatriz, Eternamente tuya, Capadocia, Noche Eterna, Mientras haya vida, Los Sánchez, Soñarás y Enamórate; también apareció en proyectos de streaming como lo fue El Juego de las Llaves en el año 2019. Si bien la hija de Gonzalo Vega ha tenido relaciones con otros famosos como lo fue el caso de Adrián Uribe, lo cierto es que ninguna de ellas habría tenido el vinculo que llegó a crear con su actual marido, Jerónimo Rodríguez, aunque esto no pareció ser suficiente para sus fans quienes no dejaron de criticarlo por no lucir atractivo, según sus estándares.

Boda de Marimar Vega

Marimar fue cuestionada con respecto a este tema durante una entrevista en la que aclaró que, al final de cuentas, ella es sumamente feliz con él, además le encanta la forma en la que la trata y recalcó que es todo un caballero. A meses de estas declaraciones, la estrella de De tontas, nada se marchó a un romántico viaje por Europa con su marido, quien la ha ayudado a captar los escenarios más espectaculares, mismos que ella se encarga de publicar en sus redes sociales.

Resulta ser que, el pasado domingo, 11 de septiembre, la hermana de Zuria Vega volvió a demostrar cuán enamorada está de Jerónimo, después de que compartió una serie de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, entre ellas se puede apreciar una imagen en la que la pareja de recién casados se están dando un tremendo beso con la luna llena como testigo de su amor, hecho que le arrancó un suspiro a más de una seguidora de Marimar, entre ellas e puede mencionar a Ana Brenda Contreras, Rossana Nájera, Alexandra Martin, Alberto Guerra y Andrea Chaparro.

Fotografía de Marimar Vega

Créditos: Instagram @marimarvega

Fuentes: Tribuna, Instagram @marimarvega