¿Lo bateo? Shakira da contundente respuesta a Ozana luego que el cantante le dijera "hermosa"

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Han pasado tres meses desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación; incluso, en ese tiempo la cantante colombiana ha lucido algo desmejorada, baja de peso y hasta enfocada en cuidar a sus hijos, Sasha y Milán mientras que el futbolista ya se ha dejado ver en compañía de su nueva novia, una joven de 23 años identificada Clara Chía a quien se le ha criticado por su aspecto, pues fanáticos de la cantante aseguran no se compara en belleza con ella.

No obstante, mientras la pareja trata de poner en orden asuntos legales, en especial los relacionados con la custodia de sus hijos, los pretendientes le siguen lloviendo a la intérprete de Te Felicito, pues primer se dijo era Henry Cavill el interesado y a él se le sumó Chris Evans, actores de Hollywood bastante cotizados por el público femenino que al final resultaron en no ser los pretendientes oficiales, entonces ¿quién lo es?

Instagram @shakira

Aparentemente quien está interesado en Shakira es el cantante Ozuna con quien incluso se le ha visto a la originaria de Barranquilla pasear por las calles de Barcelona; no obstante, se supo que no era en plan de cortejo sino que se trataba de la filmación del video musical referente al tema que ambos están por estrenar, algo que no detuvo al reggetonero originario de Puerto Rico para expresar a través de las redes sociales que no era ajeno a la belleza de Shakira.

"Que hermosa eres @shakira", escribió.

Aunque fue muy conciso, los rumores sobre una declaración de amor no se hicieron esperar; sin embargo, la cantante respondió no con elogios a su físico, sino haciendo referencia a su carrera pues para ella solo se trató de un proyecto en donde pudo constatar que él merece el éxito que ha conseguido destacando que el rodaje de dicho video había llegado a su fin. En pocas palabras, fue la colombiana la que detuvo los rumores de un romance y hasta 'bateo' de manera profesional al intérprete.

"Ozu! Eres un campeón como aguantaste las tantas horas de rodaje continuo. Un placer trabajar contigo!!! Mereces el éxito que has conseguido!!", escribió.

Medios españoles han remarcado que a diferencia de Piqué, Shakira no está interesada en buscar una nueva pareja, ya que para ella no ha sido fácil tener que lidiar con los rumores de infidelidad de parte del futbolista, al tiempo que el fisco busca llevarla a juicio por evasión de impuestos, eventos que se conjuntan con los deseos de poder mudarse a Miami en compañía de sus hijos aunque esto no será pronto, pues necesita llegar a in acuerdo con el jugador del Barça quien presuntamente se opone a cambiar la rutina de los menores de edad.

Fuente: Tribuna