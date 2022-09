Hermana de Octavio Ocaña recuerda al actor de 'Vecinos' hace lamentable declaración

Ciudad de México.- Hace casi 11 meses, el mundo de la farándula recibió un duro golpe después de que uno de los actores más queridos de la serie de comedia, Vecinos, sufriera una misteriosa muerte en la autopista de Chamapa-Lechería, en el Estado de México, de la cual pocas cosas han logrado aclararse; sin embargo, según datos que la hermana del histrión (Bertha Ocaña) ha dado en sus redes sociales, la investigación ha avanzado muy poco.

Este jueves, 15 de septiembre, la también actriz de La Rosa de Guadalupe y familiar de Octavio reveló que el famoso habría disfrutado de las fiestas patrias, incluso compartió una fotografía del actor de Hermanos y Detectives, a través de su cuenta de Instagram, en donde se puede apreciar a la celebridad de 22 años portando un sombrero charro, mientras lucía una gran sonrisa, a su vez, Bertha aparece en los brazos de su hermano. Parece ser que, en aquella ocasión, la familia estaba preparando una fiesta mexicana.

Lamentablemente, estas celebraciones no volverán a ser lo mismo para esta familia, ya que, Octavio Ocaña perdió la vida hace casi 11 meses, hecho del que la propia Bertha hizo gala en redes sociales, luego de compartir un conmovedor mensaje en el que habría brindado por su hermano, también confesó que ya no sentía la misma "emoción" por estas fechas, mismas que la estrella de Lola érase una vez habría disfrutado en vida.

Hoy brindo por la muerte. Por aquellos que no están aquí presentes. Pero están en nuestra mente siempre, para siempre. Ya no siento la misma emoción por este día, pero aquí seguimos y no queda más que recordar la alegría con la que veías la vida, la alegría con la que festejabas y disfrutabas", declaró Bertha