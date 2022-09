Tras críticas a su esposo, Marimar Vega se va de México; es captada en lejano país

Comparta este artículo

País Vasco, España.- El pasado mes de febrero, Marimar Vega contrajo nupcias con el fotógrafo, Jerónimo Rodríguez, en una ceremonia íntima, pero romántica, en Acapulco, Guerrero; si bien la exactriz de TV Azteca hizo hincapié en lo feliz que se encontraba de casarse con alguien como su actual marido, lo cierto es que en redes sociales no tuvieron piedad de él y lo señalaron porque, a su parecer, el hombre no "está a la altura" de la celebridad, ya que, éste no es considerado tan atractivo como las parejas anteriores de al famosa.

Derivado de este tema, la hija del difunto actor, Gonzalo Vega reaccionó sorprendida, luego de que la prensa la encarara y la cuestionara con respecto a lo que pensaba sobre las críticas que le lanzaron a su esposo, a lo que ella respondió que no sabía qué responder ante este tema, por lo que sentenció que, al final de cuentas, se siente "feliz" y en "paz" porque se casó con un hombre "respetuoso", "talentoso" y "cariñoso".

Una vez que Marimar cerró dicho tema, dio vuelta a la página y se enfocó en disfrutar de su matrimonio, así como de su carrera profesional. De hecho, la tarde del pasado jueves, la famosa fue captada en un romántico viaje a País Vasco, España, desde donde disfrutó de las paradisíacas playas europeas, así como de un rico paseo por las calles de Marqués de Riscal y San Sebastián. Por otro lado, las fotografía (las cuales fueron tomadas por su marido) fueron la envidia de más de una de sus seguidoras, quienes no dejaron de resaltar el increíble trabajo de Jerónimo.

Cabe señalar que, en una de las historias, que la famosa compartió en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver que, no sólo es Rodríguez quien la llega a captar desprevenida, ya que, en un pequeño clip, se puede ver que Marimar alcanzó a grabar al fotógrafo, quien hizo gala de la gran pasión que siente por su carrera. En el cortometraje, se puede apreciar que Vega le pregunta sobre qué está haciendo, a lo que él, con gran dramatismo, le responde: "Creando". Lo que deja ver que la admiración y el amor entre ambos es mutuo.

