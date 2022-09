Salió del clóset: Tras no tener dinero y veto de Televisa, actriz traiciona a 'Hoy' con 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien fue una de las protagonistas de telenovela más cotizadas de Televisa y fue vetada unos años, aparece en Ventaneando. Se trata de Verónica Castro, quien le hizo tremenda confesión a Pati Chapoy en TV Azteca luego de darle una entrevista exclusiva, pese a que hace unos días habló para el programa Hoy. Como se recordará, se rumoraba que la también conductora se retiraría, pero acaba de lanzar una película que grabó hace unos años.

Tras revelar de todo en el programa de espectáculos sobre sus amores, su veto en la televisora de San Ángel por irse a trabajar a Argentina y sus difíciles inicios con su familia, ya que no tenían dinero, la estrella de telenovelas como Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y Los ricos también lloran recibió a Pati en su casa en Acapulco, Guerrero y en esta entrega, habló de uno de los momentos más incómodos que vivió debido a la impresionante belleza que ha tenido siempre.

La actriz, quien ha estado en el ojo del huracán desde que la conductora Yolanda Andrade la 'sacó del clóset' al revelar que presuntamente tuvieron un romance y que hasta se casaron en una ceremonia simbólica, ahora reapareció en el programa Ventaneando y habló de las ocasiones que tuvo que lidiar con uno de los artistas más coquetos de la época, el español Julio Iglesias, quien asegura le agarró el trasero en el escenario y hasta la besó en plena entrevista.

"El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias, ahí te lo voy a mandar después, porque si un día me agarró la nalga", recordó 'La Vero' y agregó: "Arriba del escenario habíamos varios artistas y entonces era la entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre ahí, también estaba Julio Iglesias. Que me quedo atrasito, estaba yo también en la bola, y de repente siento que alguien me agarra la pompa, y que meto un trancazo para atrás, (pensé) 'el que haya sido se lleva su trancazo', y era Julio".

Pero no se quedó con los brazos cruzados, pues la también presentadora de televisión aseguró que tras bambalinas le reclamó a Iglesias por su acto: "Le digo: 'Óyeme cab..., ¿por qué me agarras la nalga?', me dice 'porque no me la dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues te la agarro aquí en el escenario'". Y eso no fue todo, pues el padre de Enrique Iglesias también le robó un beso en plena entrevista.

"Estamos hablando de su vida y de sus cosas y dice lo que está haciendo, de que llegó a México y no sé cuánto, y de repente dice 'yo siempre he tenido muchas ganas de darte un beso y de abrazarte y todo, pero nunca me has dejado', estábamos en frente de la cámara y ¡zas!, se levantó, me agarró la cabeza y me da un beso, y casi en vivo y a todo color y digo: 'córtenle, ahorita sigue la escena, porque es una escena de amor’, como diciendo 'corta la cámara porque te voy a dar unos chin...'".

Y como sucedió la ocasión anterior, Verónica le reprochó por su acto: "Tal cual, le dije '¿por qué eres tan cab...?, ¿por qué me haces esto?', (me dice) 'porque no te dejas en el camerino, tengo que venir a hacerlo enfrente de las cámaras'". Después de relatar estas historias con el intérprete de Me olvidé de vivir, Verónica Castro concluyó su historia con una gran sonrisa y, minimizando el tema, agregó: "De ese tipo de gente que adoras, la verdad".

Finalmente, habló de sus programas nocturnos en Televisa como la exitosa emisión Mala Noche... ¡No!, donde tuvo invitados de lujo y la cual fue alargándose en duración debido al rotundo éxito. La actriz recordó sus conversaciones con el fallecido dueño de la televisora Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo.

"El teléfono rojo sí estaba en esa época y en esa última comida me dice: 'se te acabó su contrato", dijo 'La Vero' al finalizar la cápsula, para luego Pati explicar que este viernes mostrarán esa parte de la entrevista, en la cual explicarán qué significó para la carrera de Verónica ese contrato, recordando también el rotundo éxito de Los ricos también lloran, telenovela que fue transmitida en varios países, incluyendo Europa, pues Chapoy contó que le consta que la retransmitían en países como Italia, Rusia y Argentina.

