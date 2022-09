Llanto en Televisa: Hermana de Octavio Ocaña rompe el silencio y hace desgarradora confesión

Ciudad de México.- Este jueves, 29 de septiembre, el afamado actor de la serie de comedia, Vecinos, cumple 11 meses de haber perdido la vida en la autopista de Chamapa-Lechería, en el Estado de México. Si bien ha sido un año difícil para los seres queridos del histrión, recientemente, la Fiscalía de la entidad mexiquense dio señales de progresar con lo ocurrido con la estrella de televisión, ya que, recién la semana pasada, durante un operativo realizado en la carretera Querétaro-México, en la colonia Industrial Cuamatla, en Izcalli, capturaron a Leopoldo N.

De acuerdo con información presentada por el propio organismo, este sujeto es investigado por delito de abuso de poder y también es indagado por delito de homicidio culposo. Según información brindada por Bertha Ocaña, hermana del histrión, en primera instancia las autoridades del Estado habían determinado que el acusado podría llevar su proceso penal con relativa libertad, ya que, sería monitoreado por un brazalete en la pierna y debía ir a firmar algunos papeles, pero finalmente decidieron enviarlo a prisión preventiva tras considerarlo un peligro para la sociedad. Actualmente, se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Es bajo este contexto que Bertha Ocaña envió un conmovedor mensaje, a través de su cuenta de Instagram, durante el medio día de este jueves, 29 de septiembre, en el que se dirigía enteramente al actor que alguna vez le dio vida a 'Benito Rivers'. En el mismo, la también actriz expresó que en este mes, número 11, las cosas se sienten diferentes para ella, porque en esta ocasión Leopoldo N. ya se encontraba encerrado en la cárcel.

Estos 11 meses si se sienten diferentes porque por fin dieron resultados tantos meses de lucha. No hubo día y no hubo noche que no me acostara a dormir pensando por qué este sujeto estaba como si nada con su familia y nosotros sin ti y definitivamente no existe nada más injusto", declaró la joven