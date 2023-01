Tras sufrir peligroso accidente y tener conmoción cerebral, dan inesperada noticia de este actor

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Prácticamente muchos adultos jóvenes crecieron viendo la exitosa serie, Malcolm el de en medio, la cual gira entorno a un niño superdotado que vive junto a su familia disfuncional. Algo que hizo que la serie se volviera tan exitosa es que incluso las familias mexicanas podían identificarse con ella debido a que los personajes principales no eran precisamente ricos y, de hecho, día con día tenían que encontrar la manera de sobrevivir de la manera más ingeniosa que pudiesen.

El actor que dio vida a 'Malcolm' fue Frankie Muniz, permaneció en el mundo de la actuación por poco tiempo tras el cierre de la ya mencionada serie y es que, su verdadera pasión se encontraba en las pistas de carrera como corredor de autos, algo que podría resultar un tanto irónico, ya que, en un episodio del show, el personaje principal es llevado a una carrera, pero éste y sus hermanos se aburren a los pocos minutos.

Pero las cosas para Frankie eran muy distintas, puesto el propio actor llegó a mencionar en diversas entrevistas que su verdadera pasión se encontraba en las carreras y aunque tuvo que luchar por muchos años para obtener un lugar de manera profesional, finalmente lo consiguió. Resulta ser que en este 2023, Muniz será piloto del ARCA Racing Series, el semillero de NASCAR y competirá con Rette Jones Racing en el presente año.

Según información que el propio equipo mencionó en sus redes sociales es que Frankie competirá el próximo fin de semana del 14 de enero en el test de Daytona en el Mustang 30. Por su parte, el exactor infantil se mostró ampliamente emocionado y recalcó que se trataba de su sueño de toda la vida: "Es con la mayor emoción, optimismo y gratitud que me uno a Rette Jones Racing para el calendario completo de la serie ARCA Menards este año. Desde niño mi sueño ha sido competir en NASCAR.

Créditos: Instagram @frankiemuniz4

Luego de su paso por Malcolm el de en medio, Frankie sufrió un terrible accidente y, aunque inicialmente se dijo que había perdido la memoria por este terrible acontecimiento, no fue sino a comienzos del 2022 que acudió a brindar una entrevista para Wild Ride de Steve-O, donde reveló que aunque sufrió nueve conmociones cerebrales, no tiene amnesia, sino que padece de migrañas frecuentes. El actor aclaró que, en efecto, no recuerda muchas cosas sobre su participación en el ya mencionado show, pero aclaró que esto se debía a que hizo "demasiadas cosas en un corto periodo de tiempo".

Fuentes: Tribuna