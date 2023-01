Tras 18 años desaparecido de Televisa y dejar México, galán de novelas regresa irreconocible a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien abandonó su carrera en Televisa hace más de 18 años y que se fue a vivir fuera de México, sorprendió a la audiencia de TV Azteca debido a que hace algunas horas apareció en Venga la Alegría: Fin de Semana haciendo fuertes declaraciones. Se trata de Martín Ricca, quien saltó a la fama en los años 90 trabajando en exitosos melodramas infantiles.

El también cantante nacido en Argentina lanzó su primer disco en 1998 y ese mismo año protagonizó su primera novela en el Canal de Las Estrellas que fue El diario de Daniela junto a Daniela Luján. Luego estelarizó ¡Amigos x siempre! y Cómplices al rescarte, mientras que en 2004 se despidió de la actuación interpretando un papel secundario en Clap... el lugar de tus sueños. Tras dejar la empresa de San Ángel, el joven regresó a su país natal.

Actualmente Martín se dedica a la música y no tiene hijos, aunque sí ha mostrado entusiasmo por formar una familia. Durante estos 18 años alejado de la televisión, el actor tuvo la oportunidad de graduarse como cocinero, también jugó futbol y actualmente forma parte de una banda. En entrevista exclusiva con VLA, el intérprete de 36 años contó que este 2023 planea retomar su carrera en México y comentó cuáles son sus planes:

Este año quiero tratar de hacer algunos conciertos y reunirme con las fans", declaró.

Asimismo, dijo que sí le gustaría volver a actuar pero siendo el villano de la historia y ya no el bueno: "Me gustaría hacer algo fuerte, sería un buen reto y también un regreso (a la actuación) de otra forma no tan chocante". Además comentó que ya le falta poco para terminar la carrera de futbol y debido a que ya no puede ser jugador por su edad, le llama la atención ser DT de algún equipo: "Me gustaría poder ser el director, ojalá la vida me pueda llevar a esos lados".

Y añadió que no descarta trabajar con futbolistas mexicanos: "Conozco mucho el futbol mexicano". Ricca también confesó su emoción porque recientemente sus padres, don Tito y doña Myriam, celebraron sus bodas de oro, es decir, cumplieron 50 años de casados y les organizaron una bonita fiesta: "Es un récord, ya está en peligro de extinción, es muy difícil que las parejas duren hoy en día y mis padres ya lo cumplieron", finalizó.

