Se volvió mujer: Tras 14 años en Televisa y vencer el cáncer, galán llega a 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien cuenta con 14 años de experiencia en Televisa y que ha vivido varias rupturas amorosas, sorprendió a los televidentes debido a que hace varias horas llegó al programa Hoy con una dura noticia. Se trata del actor argentino Julián Gil, quien reaccionó destrozado a las fotografías que compartió Marjorie de Sousa sobre su hijo Matías a quien tiene años sin verlo.

Como se sabe el antagonista de melodramas de San Ángel mantiene una fuerte disputa con la también cantante venezolana debido a la custodia del niño, quien recientemente celebró su cumpleaños número seis. Julián empezó su carrera y su primero proyecto en el Canal de Las Estrellas fue la entrañable novela Sortilegio en 2009, donde salió del closet interpretando a un personaje bisexual.

Luego se unió a otros melodramas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley y ¿Qué le pasa a mi familia?, donde ha alternado siendo el villano y galán de la historia. Durante el año pasado 2022 Gil reveló que se había enfrentado al cáncer de piel y que por fortuna logró vencer la enfermedad. Para La Herencia, donde interpretó al personaje de 'Próspero', el actor tuvo que perder 10 kilos para cumplir con los requerimientos del papel.

Hace algunas horas en las redes sociales del programa Hoy compartieron una nueva noticia acerca de Julián y es que acaba de hablar acerca de las fotografías que compartió Marjorie de Matías mientras que él sigue sin poder verlo desde que era un bebé de 2 años. El actor, quien se volvió mujer en la obra Divorciémonos mi amor, en primer lugar mostró su molestia porque los medios se refieren a Mati como "el hijo de Marjorie".

En entrevista con el programa Despierta América, el prometido de Valeria Marín recordó que la venezolana "no hizo sola" al niño y dijo que él ya no puede responder a más preguntas sobre porqué está distanciado del menor: "Pregúntenle a la mamá por qué al día de hoy no ha dicho el porqué no puedo estar en la vida del niño. Yo no puedo hacer nada más", respondió. Además hizo un llamado para que no se normalice que un niño no pueda convivir con su padre y aseguró que él no ha dejado de cumplir con la pensión de Matías:

Tú te crees que si no estuviera dando pensión, ella no se hubiera quejado, estaría preso", dijo molesto.

Julián Gil en 'Hoy'

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy