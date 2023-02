Tras volverse mujer y subir 20 kilos, galán de Televisa confiesa su amor por productor de novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de telenovelas, quien por 40 años fue uno de los galanes más cotizados de Televisa hasta que se quedó sin contrato de exclusividad, impactó al declarar su amor por un conocido productor de la empresa, con quien se especula tuvo un tórrido romance. Se trata del actor Eduardo Yáñez, quien desde el 2015 no protagoniza ningún melodrama en Las Estrellas.

El también conductor, quien en el pasado apareció con 20 kilos arriba, llegó a las filas de San Ángel en los años 80 y entre sus novelas más destacadas están El Maleficio, Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Amores Verdaderos y Amores con Trampa, la cual fue la última. Tras dejar de ser exclusivo, probó suerte en Telemundo, donde actuó en Falsa identidad y La Reina del Sur, y además dio varias entrevistas al programa de TV Azteca Venga la Alegría.

Eduardo sorprendió por su aumento de peso

Eduardo, quien en el 2019 dejó en shock al reaparecer "desfigurado" e hinchado por automedicarse, recientemente dio una entrevista exclusiva a Adela Micha en la que habló sin tapujos de su relación con el fallecido actor y productor Ernesto Alonso. En el pasado se especuló que el reconocido histrión y Yáñez fueron pareja ya que tenían una estrecha amistad y además porque fue protagonista de varios melodramas de Ernesto.

El actor de 62 años, que el pasado 2022 se volvió mujer para actuar en la serie Mi Tío, confesó en el programa La Saga lo mucho que amó al finado intérprete y explicó que siempre le guardará un enorme cariño debido a que nunca dejó de apoyar su carrera: "Yo lo amé muchísimo, hizo por mí muchísimo, siempre mi ilusión fue tratar de pagarle de regreso con las expectativas que él tenía de mí como actor, aparte me volvió muy amigo de su familia".

Fuente: Internet

Asimismo, Lalo añadió que Alonso era un productor muy generoso que siempre escuchaba a sus colaboradores, por lo que su experiencia con él "fue maravillosa": "Con los actores era maravilloso. Llegaba un actor con una queja de que 'ay, Ernesto, flaquito, me pasa esto' (y él contestaba), 'cómo no, inmediatamente, pero así (chasquido de dedos)'", expresó. El originario de Toluca, Estado de México, también habló de sus amores del pasado.

Adela le preguntó de forma tajante si había tenido un romance con Lucía Méndez o la desaparecida actriz Adela Noriega como se ha especulado y este respondió: "No anduve con ninguna". Asimismo, Yáñez platicó qué sentimientos tuvo luego de dejar de ser llamado para trabajar en Televisa y dijo que él jamás temió de ser olvidado pues esa empresa no lo era todo: "No (tuve miedo) mi amor, yo empecé mi carrera fuera de Televisa".

Fuente: Tribuna