Shock en Televisa: Joven actor pierde la vida; su prometida aparece ahogada en llanto

Ciudad de México.- El 29 de octubre del 2021, Televisa se vistió de luto después de que uno de sus actores más reconocidos perdiera la vida en circunstancias que, tras poco más de 1 año, aún siguen bajo investigación por parte de las autoridades. Por otro lado, su prometida se ha mantenido apoyando a la familia del histrión, ya sea yendo a marchas, colocando pancartas o limpiando la tumba del famoso. Recientemente, la joven reapareció ahogada en llanto en sus redes sociales.

Como algunos recordarán hace 1 año y cuatro meses, la empresa de San Ángel se vistió de luto después de que el actor de 22 años, Octavio Ocaña perdió la vida durante una persecución policíaca, en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México. Como se mencionó anteriormente, las circunstancias de su trágica partida aún siguen bajo investigación, pero las autoridades de la entidad ya cuentan con la detención de Leopoldo N., quien habría sido detenido a partir de las investigaciones realizadas por el señor Octavio Pérez, padre del actor de Amor letra por letra, esto según declaraciones proporcionadas por el doliente a diversos medios de comunicación.

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre del 2021

Mientras tanto, Nerea Godínez, prometida del actor de Hermanos y Detectives ha documentado parte de su proceso de duelo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde en un inicio compartía varios recuerdos que tenía junto al actor de Vecinos, pero con el pasar del tiempo ha mostrado su progreso en su vida personal, tal y como lo hizo durante las primeras horas de este viernes, 17 de febrero, cuando compartió un video en donde mostró que se está dedicando al levantamiento de pesas.

Al inicio del clip se aprecia que Nerea está llorando, mientras se dirige a la cámara, mientras que en otro corto se le puede ver entrenando. La joven mencionó en su estado que esta actividad la ha ayudado a manera de "escape", así como también resaltó que se sentía "orgullosa" por los avances que ha ido obteniendo en el lapso de 1 mes: "Aquí les dejo mi escape (...) no existe mejor manera de explicarles como me siento, lo intentas, te equivocas, pero te levantas (...) Apenas llevo 1 mes en esto y la verdad estoy muy orgullosa porque se que si logre esto en 1 mes, este año me la va a pel....".

Nerea Godínez hace levantamiento de pesas como medio de "escape"

Tal y como se dijo al inicio de esta nota, por lo que se aprecia en sus redes sociales, Nerea forjó un fuerte vinculo con la familia de Octavio, al grado en el que se le vio junto a Bertha Ocaña (hermana del actor) colocando una pancarta de 'Se Busca' para localizar a Gerardo N., oficial de la Policía Municipal del Estado de México, quien conducía la patrulla en la que los oficiales se movilizaron para detener a Octavio, mismo que, hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecido.

