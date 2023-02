(VIDEO) No entiende: Exhiben a Bad Bunny por tratar de tirar el celular a un fan, otra vez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchos artistas suelen repetir que su éxito y popularidad se lo deben a los fanáticos, por lo que la mayoría de ellos se muestran amables cuando alguien les pide una foto o un autógrafo; sin embargo, otros hacen lo contrario y se manera inmediata llaman la atención de internautas dado que se vuelven blanco de críticas, justo como le pasó al cantante Bad Bunny quien a inicios del 2023 arremetió contra una seguidora la cual buscaba tomarse una foto con el intérprete y en lugar de ello, éste le arrebató el celular y lo lanzó, acto que al parecer es una constante en él.

Recientemente las redes sociales han vitalizado un video donde el cantante responsable de éxitos como Me porto bonito, Ojitos lindos o Tití me preguntó, asiste a un partido de la NBA y claro, los presentes se percatan de su presencia, por lo que al momento en que el puertorriqueño caminaba con destino a su lugar, un fan graba su trayecto; no obstante, cuando está cerca de él, el 'Conejo malo' intenta quitarle el celular pero no lo consigue y sigue su rumbo.

De acuerdo con los testigos, el sucedo ocurrió en Los Ángeles, California, específicamente en el Crypto.com Arena y aunque fueron varios los asistentes a partido de la NBA los que grababan al cantante, éste solo pudo actuar contra uno al que trató de quitarle el dispositivo móvil; al no conseguirlo y quizá haber notado la reacción de asombro de quien lo grababa, el cantante solo esboza una sonrisa y saluda a la cámara dando a entender que se trataba solo de una broma.

Hasta ahora, Bad Bunny o su equipo de trabajo, no han aclarado si en realidad éste intentó quitarle el teléfono al seguidor que lo había reconocido o si solo fue una reacción a modo de recordar el acontecimiento de enero del presente año con la seguidora a quien sí le lanzó el celular a lo que al parecer eran unos arbustos; no obstante, algunos de los internautas han remarcado que cuando el cantante esté cerca, es mejor grabar de manera más discreta o, en el mejor de los casos, contar con algún tipo de seguro por si actúa de la misma forma.

Cabe destacar que cuando lanzó el celular de la fan, el cantante sí reaccionó luego de las múltiples criticas que recibió. Fue mediante Twitter que éste insistió en que cuando los seguidores se acerquen a él para saludarlo o decirle algunas palabras de apoyo, siempre tendrían toda su atención; no obstante, cuando se aproximan a él con un celular que incluso le llegan a poner en el rostro, lo tomará como una falta de respeto y actuaría de la misma manera.

