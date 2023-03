TV Azteca, en shock: Conductor de 'VLA' rompe el silencio tras ser llamado "violento" y "envidioso"

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 12 de marzo se celebró la entrega de los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), los también llamados Premios Oscar 2023. Si bien fue una noche emocionante para los fanáticos del séptimo arte, para TV Azteca, canal que hizo la cobertura para la televisión mexicana, hubo un fuerte escándalo, ya que uno de sus corresponsables fue duramente criticado en redes sociales, a quienes usuarios llamaron "violento" y "envidioso".

Tunden en redes a Ricardo Casares por interrumpir a Javier Ibarreche. Foto: Internet

El comunicador que se volvió tendencia por comportamientos aparentemente inapropiados fuer nada más y nada menos que el conductor de Venga La Alegría (VLA), Ricardo Casares, quien en la alfombra blanca de los Premios Oscar 2023 hizo equipo con el tiktoker Javier Ibarreche. Si bien al inicio se podía apreciar una buena química entre los mexicanos, conforme avanzó la noche de los Premios de la Academia, televidente notaron al excompañero de Pati Chapoy en Ventaneando muy hostil con el joven tiktokero, ya que lo interrumpía al hablar de las películas y las actuaciones en la gala.

También mencionaron que Casares quería ser protagonista en todo momento, incluso cuando a Ibarreche lo trataban con mayor simpatía los actores y productores con los que se encontraban, por ejemplo, con la ganadora del Oscar a 'Mejor Actriz de Reparto', Jamie Lee Curtis, quien reconoció al tiktoker por una entrevista del año pasado. Luego de que la transmisión concluyera, y los mensajes de desaprobación llegaran al conductor de VLA, este rompió el silencio sobre sus supuestas conductas en la ceremonia de los Premios Oscar 2023.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Casares compartió una foto con Javier Ibarreche en la que habló del trabajo de la gala y respondió a los comentarios de los fanáticos del talento de TikTok, quienes en todo momento aseguraron que si vieron TV Azteca fue para ver al crítico de cine, y no porque fueran fanáticos de la programación o producción de la televisora del Ajusco. Ante esto, el conductor de VLA reconoció tenerle envidia a su compañero, pero "de la buena", ya que es una persona talentosa y agradable.

Después de meses de mucho trabajo, que se suman a la labor de todo un año leo con mucha sorpresa como banda (seguro seguidores extremos) me revientan pues según ellos 'me dio envidia' @ibarrechejavier y tienen razón me da envidia y admiración un tipo tan talentoso y agradable, tan preparado y tan querido! Pero me da envidia de la buena...", escribió Casares en su Instagram.