Adiós 'VLA: Tras retirarse de Televisa, villana de novelas reaparece en 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien tiene al menos 8 años sin actuar para Televisa y que en los últimos meses estuvo varias veces en Venga la Alegría, sorprendió a todo el público debido a que la mañana de este jueves 2 de marzo apareció en el programa Hoy y compartió que regresa a las filas de San Ángel. Se trata de la famosa Mariana Seoane, quien confesó que ya tiene proyecto en puerta.

La también cantante mexicana comenzó su carrera en la televisora de los Azcárraga actuando en melodramas como Mi pequeña traviesa, Amor gitano, Tres mujeres, Tormenta en el paraíso y Por ella soy Eva. Sin embargo, su último proyecto con ellos fue en 2015 y se trató de la novela Hasta el fin del mundo. Luego existió la versión de que fue vetada por no cumplir con su contrato de exclusividad al unirse a las filas de Telemundo.

Mariana formó parte de exitosas series como El Chema, El señor de los cielos y Preso N.1, además de que también realizó su debut en TV Azteca amenizando varios musicales y dando entrevistas tanto a VLA como Ventaneando. En el año 2020 la intérprete nacida en CDMX volvió al Canal de Las Estrellas como concursante de ¿Quién es la máscara? y fue la primera eliminada de la temporada, por lo que de inmediato surgió el rumor de que los ejecutivos solamente la llamaron para humillarla y luego volverla a botar.

Sin embargo, este 2023 la actriz de 46 años volverá por todo lo alto a Televisa y en entrevista exclusiva con el programa Hoy contó todos los detalles de su próximo proyecto que será producido por José Alberto 'El Güero' Castro: "Estoy emocionada de que al público le dé tanto gusto igual que a mí, regresar a mi casa Televisa, no he trabajado con 'El Güero' Castro y su producción me encantó, amo el elenco, es muy explosivo".

'La Seoane' incluso adelantó que interpretará uno de los temas de esta novela, que presuntamente sería protagonizada por Sofía Castro, y agregó lo contenta que estar de volver a trabajar tras el terrible episodio que vivió luego de que le detectaran un tumor en la tiroides: "Antes me cansaba porque obviamente el tumor de 4 centímetros ocupaba un espacio ahí, todo mejoró muchísimo", dijo entusiasmada y hasta mostró que la cicatriz de la cirugía casi ni se le nota.

Ya para finalizar, la intérprete de canciones como Mermelada, Niña buena y Una de dos admitió ante las cámaras del matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo que tuvo mucho miedo de perder la voz debido a su condición y confesó estar muy agradecida con la oportunidad de volver a cantar: "Estaba el tumor cerca de las cuerdas, no sabían qué tan cerca estaba de las cuerdas, si era malo", recordó Mariana.

