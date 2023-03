Golpe a la monarquía: Famosos rechazan a Carlos III y se niegan a dar el show de su coronación

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Hasta hace poco más de 50 años, la realeza británica tenía una gran influencia en varias partes del mundo, motivo por el que varios famosos procuraban mantenerse cerca de Buckingham, un ejemplo de ello fue el nombramiento de Elton John como un caballero real, así como la asistencia de Ed Sheeran al jubileo platino de Isabel II; sin embargo, parece ser que las estrellas están evitando al nuevo rey: Carlos III.

Si bien, esta es la primera coronación que se vive en Inglaterra, durante los últimos 70 años, esto no parece emocionar demasiado a la farándula inglesa, esto es debido a que hay reportes de que varios cantantes se han negado a asistir al concierto de coronación del nuevo monarca. Anteriormente se había informado que el intérprete de Perfect y Adele eran las dos opciones para el show, sin embargo, el medio Daily Mail confirmó que ninguno de los dos aceptó ir.

Por un lado, Ed declaró que no podría llegar debido a que, un día antes del magno evento, tenía un show en Texas, mientras que la cantante de Rolling in the deep afirmó que tenía problemas de agenda, esto pese a que no tiene ningún espectáculo confirmado luego de marzo, según fuentes del Palacio de Buckingham, quienes hace algunos meses fueron entrevistadas por el mencionado tabloide británico.

En aquel momento se dijo que Harry Styles sería quien salvaría el día, pero esto tampoco podrá ser, ya que, el exOne Direction rechazó la oportunidad porque tenía otros compromisos confirmados. El pasado miércoles, 1 de marzo, la revista Rolling Stone reveló que Robbie Williams y las Spice Girls también fueron invitados, pero se negaron, al igual que Elton John, quien también tendría problemas de programación.

Robbie Williams y Elton John también se negaron a dar el show para Carlos III

Esta situación sin precedentes podría tener una explicación, esto según información de Simon Jones, publicista de Little Mix, Niall Horan y Louis Tomblinson, quien se contactó con la Rolling Stones para explicar que los famosos no querían ser vinculados a con la realeza: "La familia real se ha enfrentado a una serie de desastres de relaciones públicas en los últimos tiempos, y cualquiera que actué en el espectáculo tendría que considrar si habría una reacción violenta por aparecer entre sus fans".

Estas declaraciones fueron confirmadas por una publicista británica, identificada como Meg, para el medio Page Six, quien declaró: "En este momento, para ellos, contar historias es muy importante. Estas grandes asociaciones simbólicas llevan mucho peso y literalmente pasan a los libros de historia en negritas y subrayado. Puedo entender por qué habría una gran discusión de relaciones públicas sobre los artistas que lo hacen o no".

Adele y Ed Sheeran habrían sido las primeras opciones para dar el concierto de coronación

La publicista concluyó sus declaraciones comparando la presencia de Isabel II con la de su hijo: "Con (Isabel II) fue fabulosa y glamorosa para algunas personas. Charles no agrega nada, no hay un legado suyo con el que alguien quiera alinearse. Es televisado, por lo que mucha gente escuchará tus canciones, claro, pero en términos de estrategia de relaciones públicas a largo plazo, no sé si la actuación agregaría algo positivo a los artistas, a menos que estén firmemente en favor de la monarquía".

Fuentes: Tribuna