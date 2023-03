Se desfiguró: Tras perder exclusividad en Televisa y 9 años retirado, galán llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien lleva al menos 9 años retirado de Televisa luego de haber perdido su contrato de exclusividad, reapareció este jueves 2 de marzo en el matutino Venga la Alegría y habló de la dura pérdida que atraviesa. Se trata del también cantante Pedro Fernández, quien ante las cámaras de este programa habló sobre la muerte de su querida comadre, doña Irma Serrano.

El actor nacido en Guadalajara, Jalisco, saltó a la fama luego de protagonizar la película La niña de la mochila azul y su primer proyecto en la empresa de San Ángel fue el melodrama Juana Iris en 1985. Años después se convirtió en uno de los protagonistas más codiciados de la empresa y apareció en exitosas novelas tales como Alcanzar una estrella II, Buscando el paraíso, Laberintos de Pasión, Cachito de cielo y Hasta el fin del mundo.

Lastimosamente Pedro salió de su último melodrama a mitad de las grabaciones y se se dice que fue por problemas con su esposa ya que presuntamente habría tenido coqueteos con su protagonista, Marjorie de Sousa. El famoso actor tuvo que ser reemplazado por David Zepeda de última hora para poder continuar con el proyecto. Durante los últimos años el intérprete tapatía ha sido muy criticado por su apariencia y es que sus fans aseguran que quedó desfigurado por presuntamente abusar del Botox.

Pedro desató críticas por apariencia de su rostro

La mañana de este jueves 2 de marzo Fernández reapareció en el programa VLA y habló del luto que atraviesa él y su familia debido al repentino fallecimiento de 'La Tigresa', quien era una buena amiga de él: "Irma aceptó ser la madrina de mi hija Osmara a los XV años, nosotros siempre agradecidos, con mucho cariño hacia ella, hoy nos despertamos con esa triste noticia pero también con una alegría enorme de que fue una mujer plena", declaró.

El intérprete de éxitos como Yo soy el aventurero y Amarte a la antigua explicó que él y la fallecida primera actriz, quien murió víctima de un infarto fulminante, no fueron muy cercanos debido a su forma de ser pero resaltó que siempre se tuvieron cariño: "Siempre que hubo la oportunidad estuvo cerca, no fue como uña y mugre porque mi comadre no era así, pero siempre fue cariñosa", añadió el conocido Pedrito.

El tapatío, quien volvió a la actuación con las series Malverde: El Santo Patrón en Telemundo y Mariachis de HBO Max, también opinó acerca de los famosos que han sido criticados por aparecer con copas de más en el escenario y dijo que él los respeta a todos por igual: "Es una cuestión de gustos, cada quien hace lo que quiere... yo tengo mucho respeto por el público pero no soy perfecto, yo sí me tomo un tequila en los palenques porque el público lo ofrece", contestó contundente.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria