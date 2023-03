Shock en la música: 'Exesposo' de Irma Serrano 'La Tigresa' confiesa cómo era su verdadera relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 1 de marzo, el mundo de la farándula mexicana se vistió de luto después de que trascendió la noticia del sensible fallecimiento de la actriz y cantante, Irma Serrano 'La Tigresa'. Como era de esperarse, las declaraciones de sus más allegados en vida no se hicieron esperar, entre ellos resaltó la del intérprete del regional mexicano, José Julián, quien se habría casado con la famosa a principios de este milenio, en una especie de ritual mazahua.

Como algunos recordarán, a principios del 2000, el intérprete se sumó a la lista de jóvenes que, presuntamente, mantenían un amorío con Irma, aunque en aquel entonces se hizo evidente que, la realidad, era que José Julián estaba buscando hacer despegar su carrera musical. A un día de la muerte de la estrella de cine, el intérprete de temas como El milagro de tus ojos y La traición de un amigo emitió algunas declaraciones en exclusiva, para el medio El Universal.

Según información del mencionado medio, José Julián aseguró que él ya recibió una importante herencia de 'La Tigresa', la cual fue su ayuda incondicional para hacer despegar su carrera, incluso mencionó que la propia actriz le aconsejó que aprovechara la atención que estaba recibiendo por parte de la prensa (con respecto a su supuesta relación amorosa) para hacerse de un nombre en el mundo de la farándula.

A mí ya me la entregó en vida (la herencia), fue toda esa publicidad, esa fama que me otorgó porque como ella bien me lo dijo un día: 'Tú sácale provecho a esta situación, si dicen que andamos, tú síguele, es como una telenovela, te va ayudar en tu carrera'

Durante la misma entrevista, José Julián recordó cómo fue que conoció a 'La Tigresa' y es que resulta que el cantante fue a buscarla directamente en el Teatro Fru Fru, en donde se presentó; a partir de entonces, ambos formaron una gran amistad, misma que se cultivó con base en los detalles que el cantante habría tenido con la actriz: "Siempre le daba chocolates, unas flores y pues le caí bien y de ahí ya hicimos una bonita amistad y terminamos siendo compadres".

Finalmente, José Julián destacó que siempre ha tenido una muy buena relación con la familia de 'La Tigresa', motivo por el que mencionó que podría acudir como invitado al homenaje que se le está preparando a la famosa en su teatro: "Mi más sentido pésame a su familia, he tenido la fortuna de que ellos me recibieron muy bien, me tomaron mucho en cuenta y al parecer me van a buscar para el homenaje que se pretende llevarle a cabo, para mí va a ser un gran honor formar parte del elenco".

