Murió de infarto: Carlos Rivera sufre trágica muerte y se destapa en TV Azteca tras "boda falsa"

Ciudad de México.- Carlos Rivera se sincera sobre una dolorosa muerte que sufrió y que incluso admitió que le quitó las ganas de cantar. Luego de rumores que han surgido sobre que presuntamente tuvo una boda falsa con la exconductora de Venga la Alegría Cynthia Rodríguez y que ocultaría su verdadera orientación sexual, el intérprete de 100 años abrió su corazón a Pati Chapoy y habló del gran apoyo que ha sido la presentadora en su vida.

El ganador de La Academia, reality show de TV Azteca rompió el silencio para revelar algunos detalles hasta ahora desconocidos tras la muerte de su padre, don José Gonzalo Gilberto Rivera, quien falleció repentinamente en agosto de 2022. En la entrevista que le dio a la titular del programa Ventaneando: "A pesar de que mi papá tenía Parkinson hace muchos años, lo tenía muy estable, y él todavía podía valerse por sí mismo, y le dio un infarto fulminante", inició el cantante.

Carlos Rivera y su padre (QEPD)

Y continuó expresando su luto, afirmando que fue Cynthia quien estaba con él al enterarse de la noticia: "Estaba en Tenerife, y fue la pesadilla más grande, me llamó mi hermana, en principio que se había caído y que no reaccionaba, y después ya me dijo 'no, fue un infarto y ya no hay nada qué hacer'. Literalmente me quedé mudo, o sea no podía hablar, solo me acuerdo que estaba con Cynthia al lado y tuvo que tomar el teléfono porque yo no podía hablar y yo solamente le decía: 'un avión'", contó.

Debido a que la partida de su padre ocurrió en fin de semana, para Carlos no fue tan fácil poder volver a México para despedirlo, por lo que tuvo que suplicarles a sus familiares para que no hicieran nada sin su presencia. "Yo lo único que les pedía a mis hermanos era que me esperaran, que no hicieran nada sin que yo llegara, porque no sabía cuándo iba a llegar. Al final decidimos que cremarlo era la mejor opción, y le hicimos una misa en el jardín de la casa".

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Y contó una emotiva anécdota, afirmando que mientras le daban el último adiós voló por el lugar un colibrí: "En la portada del disco tengo un colibrí, porque mientras estábamos en la misa el colibrí voló encima y fue como muy impresionante para todos los que estábamos allá", mencionó, sincerándose sobre lo mal que la pasó después, pues apenas llegaba la peor parte de su duelo: "Después de la despedida vino la parte más dura, yo tenía un concierto, le pedí a mi equipo que por favor nadie me dijera nada".

Y explicó: "Era demasiado duro para mí llegar a cantar y que yo sabía que en cuanto me empezaran a abrazar y a decir eso yo no iba a poder, iba a llorar", detalló. Carlos comentó que no tenía ganas de volver a cantar. "A los dos días tenía el palenque de Zacatecas, y la última llamada que tuve con mi papá es que me llamaba para decirme que quería ir a ese palenque, porque ese si me acuerdo en el hotel de no querer ir, no querer salir, quien me levantó fue Cynthia (...) y no podía, porque yo nunca en mi vida había perdido las ganas de cantar nunca", expresó.

Finalmente, el artista explicó que tuvo que recurrir a ayuda profesional para superar esta difícil situación: "Yo pedí ayuda con una tanatóloga porque al final la vida no se detiene, me hace falta y me va a hacer falta toda la vida mi papá, me apoyan mucho mis hermanos, nos unimos muchísimo. Mi hermano, el que es un año mayor que yo, su hijo, mi sobrino, nació el mismo día que murió mi papá y era algo que nos costaba, y lo sueño mucho, siento que me manda mensajes, sigue siendo quién me acompaña", concluyó.

Fuente: Tribuna