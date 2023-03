Se desfiguró: Tras amorío con dueño de Televisa y años retirada, actriz vuelve irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace 19 años abandonó Televisa y que tuvo un sonado romance con el dueño de la televisora, sorprendió a todo el público debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luciendo irreconocible. Se trata de Kate del Castillo, quien ha sido muy criticada debido a su supuesto abuso de cirugías y Botox en el rostro.

Durante ayer miércoles 29 de marzo la reconocida estrella mexicana, quien es hija de don Eric del Castillo, reapareció en el matutino del Canal de Las Estrellas mediante sus redes sociales ya que compartieron una nota para mostrar cómo lucía en su época de juventud cuando era una celebridad en los melodramas. Como se sabe, desde el 2004 Kate dejó la pantalla chica tras grabar la novela Bajo la misma piel al lado del argentino Juan Soler.

La originaria de la CDMX llegó a la televisora de San Ángel en los años 90 y se dio a conocer tras su participación en icónicas novelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira y Ramona, pero decidió abandonar la pantalla chica para probar suerte en películas y series. La hermana de Verónica del Castillo decidió dejar México para buscar más oportunidades de trabajo en Estados Unidos.

Del Castillo, quien en su juventud fue novia de Emilio Azcárraga Jean actual dueño de Televisa, se mudó al país vecino y además de que actualmente hace cine y proyectos internacionales, también trabaja para Telemundo, donde ha protagonizado varias temporadas de La Reina del Sur desde 2011. Desafortunadamente una de las situaciones por las que la actriz siempre está en tendencia es por las críticas que recibe constantemente.

Y es que la exesposa del comentarista deportivo Luis García ha sido duramente criticada por varios de sus fans que creen que ya se pasó de Botox y que luce irreconocible a su época de juventud. De hecho en las imágenes del recuerdo que compartieron en el sitio web de Las Estrellas se puede ver que Kate sí ha cambiado bastante desde que saltó a la fama, pero de igual manera luce guapísima.

Cabe resaltar que en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, la intérprete de 50 años declaró que en su época diversos productores se aferraban a mandarla al quirófano para realizarle varias cirugías pero dijo que ella nunca se sometió a ninguna: "Siempre quise ser diferente y no igual a todas, ya sé que tengo una nariz grande y que no es perfecta y siempre me la quisieron operar", declaró negando cualquier tipo de arreglito.

