Sofía Castro llega a 'Hoy' con protagónico tras 5 años retirada de Televisa y 'abuso de cirugías'

Ciudad de México.- La joven actriz Sofía Castro, quien es hija de la retirada actriz Angélica Rivera, de nueva cuenta logró provocar tremendo revuelo en los medios de comunicación pues acaba de confirmar que regresa a Televisa y por la puerta grande luego de 5 años retirada de este canal. La también modelo e influencer confirmó en entrevista con el programa Hoy que fue elegida como protagonista de un nuevo melodrama.

La también heredera de José Alberto 'El Güero' Castro comenzó su carrera en la empresa de San Ángel cuando apenas era una niña y actuó en programas como La Hora Pico (2007) y La rosa de Guadalupe (2008-2009). Después realizó telenovelas como Teresa, Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor, Vino el amor y la última fue Por amar sin ley en 2018. Mientras que en 2019 formó parte de la serie El Dragón.

Luego Sofía empezó a trabajar con Telemundo, donde recientemente actuó en Malverde: el santo patrón. Durante los últimos meses la hija de 'La Gaviota' ha bajado de peso de forma drástica y ha tenido un gran cambio que muchos se lo atribuyen a las cirugías, pero ella nunca a admitido tener algún arreglito. De hecho en recientes declaraciones pidió a sus haters dejar de opinar de su físico: "Yo no estoy de acuerdo con que se metan con el físico de las personas, antes se metieron mucho con mi físico y en algún momento sí me afectó, lo repruebo absolutamente, no está bien".

Antes y después de Sofía Castro

Desde hace varios meses se había venido rumorando que la mayor del clan Castro Rivera volvería al Canal de Las Estrellas bajó la producción de su talentoso padre y hace algunas horas se confirmó esta información. En entrevista exclusiva con el programa Hoy, la joven de 26 años contó su emoción de volver a los melodramas con el proyecto que se llama tentativamente Campirana: "Pasé muchas pruebas hasta que por fin me quedé".

La hermana de la cantante Fernanda Castro adelantó que será la protagonista juvenil de esta novela, donde compartirá créditos con grandes actores como Andrés Palacios, Carolina Miranda, Sergio Goyri, Martha Julia, Mariana Seoane y muchos otros más: "La verdad es que muy contenta de volver a trabajar con mi papá, con un protagónico juvenil que no me esperaba para este año, muy agradecida con la oportunidad", expresó muy emocionada.

