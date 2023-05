¿Sí andan o no? Agencias de BTS y BLACKPINK aclaran si hay un romance entre V y Jennie

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Para nadie es un secreto que el K-Pop es uno de los géneros que más auge a tenido en los últimos años, motivo por el cual agrupaciones como BTS y BLACKPINK se convirtieron en fenómenos mundiales llevando a sus integrantes a no sólo llenar cualquier recinto donde se presentan, sino que además los medios de comunicación están al pendiente de su día a día y por ello sorprendió que dos de los integrantes de dichas bandas, V y Jennie específicamente, llamaron la atención pues se rumoró hay un romance entre ambos.

El pasado miércoles 17 de mayo las redes sociales estallaron con fotos y videos de la nueva pareja paseando por las calles de París tomados de la mano; cabe destacar que tanto Taehyung como Jennie viajaron a la denominada 'Ciudad de la luz' por cuestiones laborales, mismas que han llevado a sugerir que aprovecharon el encuentro para continuar con este romance queda causado impacto entre todos los fanáticos de este género musical, sobre todo en el marco en el que se ha pedido una colaboración entre las agrupaciones para los cuales los ídolos pertenecen.

Agencias aclaran el romance

Mientras que miembros del ARMY, nombre con el que se le conoce a los fanáticos del intérprete de temas como Dynamite o Butter afirmaban que el presunto romance con la cantante y bailarina responsable de éxitos como How you like that o Pink Venom se trataba de asuntos de mercadotecnia, para otros seguidores era cuestión de tiempo para que alguno de los integrantes de BTS tuviera un romance con alguna famosa, en este caso Jennie quien hace poco estuvo en México por primera vez.

Si bien la duda quedaba todavía en el aire, tanto la agencia HYBE como YG Entertainment, lanzaron un comunicado las primeras horas de este jueves donde 'rompieron el silencio' sobre este noviazgo, aclarando que no están al tanto de los hechos y al parecer tampoco es de su interés, ya que insistieron en que las recientes imágenes de los famosos es parte de su vida personal y no les concierne como grupo, es decir, se 'lavaron las manos' dejando al ARMY y al BLINK sacar sus propias conclusiones o esperar a que haya más 'evidencias' de que están juntos.

No sabemos debido a que se trata de la vida privada de los artistas", se lee en la misiva.

Algunos de los fanáticos de ambos ídolos del K-pop han insistido en que la pareja lleva meses saliendo y por ello es una especie de 'secreto a voces' el hecho de que son una pareja formal; sobre todo por varias fotografías en escenarios diferentes donde hay elementos para ligarlos como novios; no obstante, hasta ahora se han hecho virales las imágenes de los dos caminando a un costado de la Torre Eiffel, escenario donde incluso son acompañados de sus respectivos managers.

Deben dejar de ser tontos y realmente estar felices por ellos! Ambos se merecen lo mejor", se lee en las plataformas digitales.

Mientras los fanáticos continúan haciendo sus conjeturas sobre si son pareja o no especialmente en torno a si hay intereses de mercadotecnia detrás, los artistas no se han pronunciado pero es posible que no lo hagan ya que desde el 2022 hay rumores respecto a que están juntos. Sobre la estadía de la famosa en París, se sabe que será parte del Festival de Cine de Cannes que arrancó hace unos días, al tiempo que V también tuvo que viajar a Francia aunque en su caso fue con el objetivo de trabajar en la marca de diseño CELINE para el cual es embajador.

