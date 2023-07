Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias horas la conductora Mariana Echeverría ha estado compartiendo varios mensajes en las redes sociales, que muchos de sus seguidores y fans están interpretando como una indirecta hacia la supuesta pelea que tuvo con Faisy. Sí, hay que recordar que días atrás trascendió que el también comediante habría humillado a su compañera y amiga "por gorda" en pleno foro de Televisa, luego de que hace algunos días ella confirmara su tercer embarazo.

Fueron reporteros de la revista TVNotas quienes filtraron la noticia de que presuntamente en las grabaciones del programa Faisy Nights hubo un momento muy incómodo y de tensión debido a que Faisy habría lastimado a Mariana con una broma muy ofensiva: "Se pasó de la raya, porque estuvieron discutiendo por todo, porque él trae una actitud de prepotencia, de soberbia y comenzaron los insultos", dijo un supuesto informante.

Asimismo, el presunto miembro del staff que destapó el escándalo aseguró que el presentador nacido en León, Guanajuato, ya perdió el piso y dijo que ya nadie lo soporta: "Faisy está muy alzado, muy grosero con todos en el staff. Nos regaña, nos grita". Aunque Echeverría y su colega de 43 años no han querido hablar del supuesto encontronazo que tuvieron, ambos usaron las redes para compartir fuertes mensajes e indirectas.

A través de sus historias de Instagram, la ganadora del primer lugar de Las Estrellas Bailan en Hoy compartió una imagen donde se lee lo siguiente: "Cuando finalmente entendemos que el comportamiento de una persona tiene más que ver con su lucha interna y sus heridas que contigo. Lo entendiste todo", señaló en primera instancia. Y es que se dice que la pelea comenzó porque Faisy atacó a Mariana por su físico y luego le dijo que las hormonas del embarazo la traían 'loca'.

Pero la cosa no quedó ahí y es que la esposa del futbolista Oscar Jiménez continuó con las indirectas en las redes sociales y también expuso el siguiente mensaje: "Hoy perdono y dejo ir. Confío en el universo. Hoy actúo desde el amor. Mi paz mental es mi prioridad. Me desapego de la necesidad de tener el control. Ya no extraño ni me preocupo, hoy decido vivir en presencia. Ya no le permito al miedo decidir por mí. Amén".

Por su parte, Faisy también se sumó a las indirectas que estaba escribiendo Echeverría y dijo que él se sentía roto y que aunque siempre trata de dar su mejor cara ante las cámaras, actualmente no está pasando por su mejor momento: "Algunas veces no paso por un buen momento… pero trato de que ustedes no lo noten?y entregarles buenos programas o buenos shows…?está bien sentirse mal de vez en cuando", precisó.

