Golpe a 'Hoy': Tras cirugías, actriz cambia a Televisa por TV Azteca y se une al elenco de 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo vetada de Televisa durante un par de años y que el pasado 2022 fracasó al unirse al programa Hoy, les dio un duro golpe debido a que este año firmó su primer contrato en TV Azteca y la mañana de este lunes 17 de julio reapareció en el matutino Venga la Alegría. Se trata de la cubana Lis Vega, quien se convirtió en la más reciente eliminada del reality MasterChef Celebrity México.

La también modeló comenzó su carrera en la televisora de San Ángel participando en exitosas telenovelas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Amorcito Corazón, su última en el canal. Después Lis se unió a las filas de Telemundo y apareció en Santa Diabla, su último proyecto en la actuación, pues luego se retiró y volvió a la televisión participando en diversos realitys.

Durante el pasado 2022 la cantante, quien es mejor conocida como 'La Poeta de lo Urbano', volvió a Televisa participando en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde tuvo varios roces con su compañero Raúl Magaña, lo cual la hizo quedar en uno de los últimos lugares de la competencia. El público quedó en shock al ver el físico de Vega ya que lucía muy diferente a sus inicios, por lo que muchos creen que abusó de las cirugías y se desfiguró.

Antes y después de Lis Vega

Recientemente Lis respondió a esta controversia y dijo que está orgullosa de la mujer que es pese a las críticas a su físico: "Me dicen 'fea, horrible, Lyn May', tantas cosas y yo estoy tan tranquila con lo que realmente es Lis, yo no me he metido con nadie y amo lo que soy como todo y mi boca chueca". Este año la cubana firmó contrato en el Canal Azteca Uno siendo participante de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity México.

Desafortunadamente, la noche de ayer domingo 16 de julio Lis se convirtió en la nueva eliminada del proyecto conducido por Claudia Lizaldi luego de no salir victoriosa en el reto de eliminación que consistió en crear un platillo con tan solo 10 ingredientes que debían incorporarse en armonía: "Me llevó en el corazón tantos momentos maravillosos. No me extrañen, cocinen ching...n", mencionó durante su despedida.

Y como era de esperarse, la mañana de este lunes 17 de julio Lis Vega reapareció en el programa Venga la Alegría para platicar sobre todo lo que vivió en la cocina más famosa de México. Asimismo, acompañó al elenco integrado por Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoita, Pato Borghetti, Laura G, Luz Elena González y Mauricio Barcelata a participar en algunas de las secciones, por lo que su público quedó encantado.

